Es war ein Mittwoch in den frühen Siebzigerjahren, als ein Stück Automobilgeschichte geschrieben wurde: Auf den Tag genau vor 50 Jahren, am 24. Mai 1972, wurde der Gesellschaftsvertrag für die BMW Motorsport GmbH abgeschlossen. Als sich die heute als BMW M GmbH im Münchner Vorort Garching – ausgerechnet in der Daimlerstraße – niederließ, konnte noch niemand ahnen, was aus ihr ein halbes Jahrhundert später werden sollte. Das Stück Automobil- ist zur Erfolgsgeschichte geworden, so viel lässt sich sagen.

Autohersteller nehmen derartige Jubiläen gerne zum Anlass, exklusive Sondermodelle aufzulegen. Das bietet sich bei der M GmbH natürlich ebenfalls an. Vorhang auf also für die 50 Jahre Edition auf Basis der BMW M3 Limousine und des M4 Coupés, die sich durch spezielle Design- und Ausstattungsmerkmale auszeichnet. Wobei für Europa lediglich der Zweitürer vorgesehen ist: Die besonders ausstaffierte M3 Limousine bringt BMW lediglich auf den nordamerikanischen Märkten zu den Händlern.

Fünf Karosserie- und zwei Felgenfarben

Fünf verschiedene Farben stehen für den BMW M4 in der 50 Jahre Edition zur Wahl: Carbonschwarz, Macaoblau, Brands Hatch Grau, Imolarot und San Marino Blau. Entscheidend prägen auch die Räder das äußere Erscheinungsbild: Die vorne 19 und hinten 20 Zoll großen Schmiedefelgen im Doppelspeichen-Design werden wahlweise in den Tönen Orbitgrau matt und Goldbronze matt angeboten. In China erstrahlen die Räder der dort angebotenen Sonder-M4 in denselben Farben. Allerdings hängt deren Erscheinungsbild von der Karosserielackierung ab: Der im asiatischen Land verfügbare Lack Feuerorange bedingt graue Räder, während die ebenfalls erhältliche Farbe Stratusgrau die Bronzeräder mit sich bringt.

Jubiläums-Insignien finden sich auch im Interieur des BMW M4 in der 50 Jahre Edition. Dazu gehören Einstiegsleisten, die den Schriftzug "Edition 50 Jahre BMW M" tragen, und eine Metall-Plakette auf der Mittelkonsole mit der Aufschrift "M4 Edition 50 Jahre BMW M". Obendrein weisen entsprechende Kennzeichnungen auf den Kopfstützen auf den Sonderstatus dieses M4-Modells hin. Sie finden sich sowohl an den serienmäßigen M-Sportsitzen als auch auf den optionalen Carbon-Schalensitzen.

BMW M3 50 Jahre Edition für Nordamerika

Derlei Innenraum-Applikationen bekommt freilich auch der in den USA und Kanada erhältliche BMW M3 50 Jahre Edition, wobei hier ebenfalls die Fondpassagiere profitieren. Auf ihren äußeren Kopfstützen sind Streifen in den Farben der M GmbH zu sehen: Hell- und Dunkelblau sowie Rot. Die speziellen Einstiegsleisten finden sich hier vorne wie hinten, wobei die seitlichen Streifen aufgrund der schmaleren Einstiege etwas kompakter gehalten sind. Darüber hinaus weisen die Sitze ein besonderes Nahtbild auf – auch hier unabhängig davon, ob die Serien- oder Options-Sitze installiert sind. Eine Metall-Plakette auf der Cupholder-Abdeckung der Mittelkonsole trägt die Aufschrift "M3 Edition 50 Jahre BMW M" und den Hinweis auf die Limitierung (1/500).

Für den BMW M3 in der 50 Jahre Edition stehen die Außenfarben Zinnoberrot, Technoviolett, Interlagosblau und Feuerorange sowie Limerock Grey zur Verfügung. Im Gegensatz zum M4 gibt es die Felgen hier nur in einer Farbe, nämlich Orbitgrau matt. Dafür erhält der Sonder-M3 ausgewählte BMW M Performance Parts: Dazu zählen der Frontsplitter und Heckspoiler in Carbon sowie die Endrohrblenden, die einen Materialmix aus Carbon und Titan präsentieren.

In allen Antriebsvarianten erhältlich

In Sachen Antrieb bleibt allen Kundinnen und Kunden eines BMW M3 und M4 in der 50 Jahre Edition die Qual der Wahl. Die Sondermodelle sind sowohl mit dem 480 als auch dem 510 PS starken Sechszylinder-Twin-Turbo-Motor erhältlich, womit auch Spezifikationen mit manuellem Sechs- oder automatischem Achtgang-Getriebe sowie Hinter- oder Allradantrieb möglich sind.

Nähere Informationen zu den Preisen und zur Limitierung des BMW M4 50 Jahre Edition für den deutschen Markt nennt der Hersteller bislang nicht.