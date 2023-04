In Großbritannien hat Alfa Romeo eine Concept-Version des Tonale mit Kinder-Sonderausstattung vorgestellt. Inklusive Kameraüberwachung und Wickeltisch in der Hutablage.

Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind, doch bei den Briten spielen echte Kinder offenbar auch eine tragende Rolle. Zumindest hat Alfa Romeo dort eine Concept-Version des Tonale vorgestellt, die den kompakten SUV in ein waschechtes Familienauto verwandelt. Klangvoller Name inklusive: Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini.

Die Idee zur kinderorientierten Sonderausstattung entspringt offenbar einer Umfrage, nach der sich 59 Prozent aller befragten Autofahrer mit Kindern einen gewissen Chic im Innenraum beibehalten wollen, obgleich das in Schuss halten des Interieurs mit Kindern an Bord schwierig sei. Ein Problem, das sicher auch Eltern hierzulande kennen. Da verbringt man einen ausgelassenen Nachmittag auf dem Wald-Spielplatz und anschließend steigt die Zuladung auf dem Heimweg um mehrere Kilo Matsch.

Gegen Dreck und Unordnung

Dafür haben sich die britischen Alfa-Romeo-Verantwortlichen beispielsweise eine ausziehbare Wickel- und Umkleide-Unterlage überlegt, die in die Hutablage im Kofferraum integriert wurde. Dort lassen sich schmutzige Klamotten ablegen, ohne die Sitze zu bekleckert. Weitere Reinigungs-Helfer wie etwa Tücher, Putzmittel und eine elektrische Rundbürste zum Säubern dreckiger Schuhsohlen, sind in kompakten Organizer-Boxen verstaut.

Landen die Kinder schließlich Fond-konform gesäubert auf der Rückbank, finden sie dort alles, was es für eine kurzweilige Fahrt benötigt, an der Rückseite der Vordersitze. Dazu gehören ein Tablet mit Kopfhörern, eine Trinkflasche und eine Vesper-Box. Gleichzeitig behält der Co-Pilot in der ersten Reihe dank Kamera-Überwachung alles im Blick, was die Kleinen so treiben. Die Bildübertragung gelingt per App direkt aufs Smartphone.

Freunde der Reinlichkeit freuen sich zudem über einen sechs Liter Müllbehälter direkt hinter der Mittelkonsole und einen Akku-Staubsauger im Ladeboden des Kofferraums. Dort kann er auch über die 12-Volt-Buchse aufgeladen werden. Klingt alles so furchtbar praktisch, dass man sich schon fragt, warum dieses Zubehör nicht direkt in Serie geht? Eine Antwort auf diese Frage gibt es allerdings nicht.