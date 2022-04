Plastik-Flasche leer, Plastik-Flasche weg: Reifenhersteller Continental macht sich diesen Rohstoff zunutze und setzt ab 2022 wiederaufbereitetes Polyester aus PET-Flaschen in der Reifenproduktion ein. Die neue Technologie nennt der Reifenhersteller ContiRe.Tex. Jetzt wurde der erste Serienreifen vorgestellt, der mit recyceltem Polyestergarn gefertigt wird.

Der neue Hochleistungs-Werkstoff kommt im ersten Schritt in ausgewählten Dimensionen der Continental-Sommerreifen PremiumContact 6 und EcoContact 6 sowie dem Ganzjahresreifen AllSeasonContact zum Einsatz. Jeder Reifen wird zunächst in fünf Dimensionen angeboten. So wird das herkömmlich verwendete Polyester in der Karkasse der Reifen vollständig ersetzt. Bei einem Satz Standard-Pkw-Reifen kommen rund 40 recycelte PET-Flaschen zum Einsatz. Je nach Reifengröße kann die Anzahl auf 60 Exemplare steigen.

Recycling-Kunststoff ist Qualitätsware

Das neue nachhaltige Polyestergarn wird über einen mechanischen Prozess aus Polyethylenterephthalat-Flaschen (sog. PET-Flaschen) gewonnen und soll im Aufbau der Reifenkarkasse zum Einsatz kommen. Dadurch kann herkömmliches Polyester vollständig ersetzt werden. Gemeinsam mit seinem Kooperationspartner und Lieferanten Otiz, einem Faserspezialisten und Textilhersteller, hat Continental eine spezielle Technologie entwickelt, um PET-Flaschen ohne bisher notwendige, chemische Zwischenschritte wiederaufzubereiten und das Polyestergarn für die hohen mechanischen Anforderungen des Reifens funktionsfähig zu machen. Im Rahmen des Upcyclings wird so aus einer PET-Kunststoffflasche ein PET-Hochleistungswerkstoff, der eine ebenso hohe Qualität wie PET-Neuware hat.

Bis zu 60 Flaschen für vier Reifen

Herkömmliches PET wird seit Langem als Werkstoff im Pkw-Reifenbau eingesetzt, da es auch unter hoher Belastung und Temperatur formstabil bleibt und somit bei allen Fahrgeschwindigkeiten für Sicherheit sorgt. Ein herkömmlicher Pkw-Reifen besteht heutzutage aus rund 400 Gramm Polyestergarn.

Das PET-Recycling ist aber nur ein erster Schritt zu mehr Nachhaltigkeit. Bis spätestens 2050 will Continental sukzessive 100 Prozent nachhaltig erzeugte Materialien in seinen Reifenprodukten einsetzen.

Bereits auf der IAA in München 2021 hatte Conti einen Konzeptreifen mit Polyestergarn aus recycelten PET-Flaschen vorgestellt.