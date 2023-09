Im Jahr 2011 gründete Mercedes zusammen mit BYD das Joint Venture Denza im chinesischen Shenzhen; drei Jahre später war das erste Auto auf fernöstlichen Straßen unterwegs. Rund 23.000 weitere Zulassungen sollten folgen – bis heute. Keine sonderlich gute Bilanz nach neun Jahren am Markt. Für solche Zahlen braucht VW mit dem Golf gerade mal drei Monate. Doch vielleicht dreht der bislang glücklose Hersteller mit dem neuen D9 jetzt das Blatt, denn laut eigenen Angaben sollen in den ersten 30 Vorverkaufs-Minuten schon 3.000 Bestellungen eingegangen sein.

Seit Mercedes seine Beteiligung an der Kooperation auf zehn Prozent heruntergefahren hat (mehr dazu unten im Artikel), blüht die Marke unter der Führung von BYD regelrecht auf. Allein im ersten Halbjahr 2023 vervielfachten sich die Zulassungen von 175 im Vorjahreszeitraum auf sage und schreibe 46.000 verkaufte Autos. Keine andere Marke wächst in China derzeit ähnlich stark. Der Aufwind bläst die Marke nun bis nach Europa. Wie die Verantwortlichen auf der IAA Mobility 2023 in München verkündeten, will Denza den D9 auch bei uns anbieten. Positioniert wird das Premium-Fahrzeug oberhalb des BYD-Line-ups. Ein konkretes Datum für den Start wurde allerdings nicht genannt.

Bis zu 1.040 km Reichweite

Der Van kommt als E-Auto und als Hybrid. Die reinen Stromer-Varianten bauen auf der 3.0-Plattform von BYD auf und sind mit Blade-Batterien bestückt. So sollen bis zu 600 Kilometer Reichweite möglich sein, jedenfalls laut dem chinesischen Pendant zum WLTP-Zyklus. Geladen wird mit einer Leistung von bis zu 166 kW; genug, um in zehn Minuten bis zu 150 Kilometer Reichweite nachzutanken. Das Hybrid-Modell des D9 wird mit unterschiedlichen Batteriegrößen angeboten, die für 50, 180 oder 190 km reine E-Reichweite genügen. In der größten Konfiguration schafft der 5,25 Meter lange Van laut Hersteller kombiniert bis zu 1.040 Kilometer. Der Clou an den Hybrid-Modellen: Sie laden mit einer Leistung von bis zu 80 kW. Weitere technische Daten und Leistungswerte rund um den Antriebsstrang bleibt der Hersteller bislang schuldig.

Was als gleichberechtigtes 50-50-Projekt von Mercedes (damals Daimler AG) und BYD begonnen hatte, ist mittlerweile mit deutlichem Gefälle aufgeteilt. Um Schadensbegrenzung zu betreiben, hatte Mercedes seine Anteile an Denza bereits 2021 auf zehn Prozent reduziert. Ob sie das nicht zuletzt wegen des D9 vielleicht noch bereuen? Die Preise für den im Premium-Segment angesiedelten Van liegen umgerechnet je nach Version zwischen rund 47.000 und 63.000 Euro. Ob das gerechtfertigt ist, lässt sich anhand der vorliegenden Informationen nicht abschließend beurteilen. Einen Eindruck liefert allerdings unser Fahrbericht mit dem ersten Denza namens Denza (nein, das war kein Verschreiber) aus dem Jahr seines Marktstarts, 2014. Die Fotos dazu finden Sie auch hier in diesem Artikel, oben in der Fotoshow.