Ab ins Ausland und eintauchen ins Urlaubsfeeling – eine Reise dient dazu, Abstand vom Alltag zu gewinnen, sich zu entspannen und die Akkus wieder aufzuladen. Auf unnötigen Stress und Ärger auf der Reisemobil- oder Campingbur-Tour will und kann man gerne verzichten. Wie das am einfachsten funktioniert? Wählen Sie den richtigen Stellplatz!

Ein wichtiges Kriterium nach der Länge der Strecke und persönlichen Präferenzen ist sicherlich: Wie haben andere den Platz bewertet? Dafür zeigen wir alle Plätze Stellplatz-Radar-Community mit fünf Sternen. Dann kann man sich sicher sein, dass vor Ort ideale Voraussetzungen für eine erholsame Zeit herrschen.

Die beliebtesten Wohnmobil-Stellplätze für einen sorgenfreien Urlaub

promobil zeigt die Top-Plätze in Europa. Die folgenden internationalen Stellplätze erhielten in jüngster Zeit die meisten 5-Sterne-Bewertungen – und besten Kommentare.

1. Dänemark: Autocamperplads Oasen-Rømø

Der Platz auf der dänischen Insel Rømø taucht nicht nur in der Liste der Top-Stellplätze Skandinaviens auf, sondern sahnt auch viel Lob in den Kommentaren ab: "Leider kann man nur 5 Sterne vergeben. Verdient hätte dieser davon 10." Der Platz für 200 Fahrzeuge ähnelt mit Sauna, Sanitärhaus und recht hohen Preisen zwar eher einem Campingplatz statt einem klassischen Stellplatz. Dennoch gewährleistet eine Parzellierung und der Aufteilung auf drei Flächen rund um kleine Seen Privatsphäre und genügend Abstand zum benachbarten Fahrzeug.

Zum großen Strand sind es ca. 2,5 Kilometer. Wer auf der Insel verweilt, kann dort Windsurfen, Kite-Boogie, Strandsurfen, Angeln, Golfen oder Radfahren. Ebenfalls 2,5 Kilometer sind es bis zum Romo Havn, von dem aus eine Fähre ins benachbarte Sylt ablegt. Zwei weitere dänische Inseln stellen wir hier vor.

2. Österreich: Stellplatz am Nagelerhof

Im schönen Kärnten befindet sich dieser kleine Platz für 8 Fahrzeuge auf einem Bauernhof. Neben einem spektakulären Blick auf die Berge gibt's Ökostrom und einen Spielplatz. Der Stellplatz soll sich auch für einen Aufenthalt mit Kindern eignen, so die Bewertungen.

"Die Fam. Garnitzer ist super nett und bietet allen Service wie die morgendliche Semmel (Brötchen) Lieferung" schreibt eine weitere Bewertung. Und eine andere: "Vom Pech verfolgt (defekte Felge) haben uns die Frau Garnitzer und Ihr Mann bestmögliche Hilfe und Unterstützung gegeben. Und nach den psychischen und physischen Strapazen gab's mitfühlend noch Kaffee und selbstgebackenen Kuchen!"

Mehr Tipps für Campingurlaub in Kärntnen.

3. Italien: Agricampeggio Terra e Sogni

Der Ort Bardolino am Gardasee rühmt sich nicht nur wegen seines Weinbaugebiets, sondern jetzt auf mit Platz 3 der europäischen Stellplatz-Wertung. Die Campingplatz-ähnliche Anlage für 15 Fahrzeuge liegt ganz idyllisch zwischen Weinreben an einem Bauernhof (Agricampeggio) und bietet neben einem Pool auch einen Fahrradverleih. "Ein super Stellplatz mit ganz netten Betreibern, alles Tip Top!! Super sauber und toller Hofladen."

Rund um den Gardasee gibt es viel zu entdecken. Die Städte Bardolino, Garda und Lazise lassen sich zu Fuß oder mit dem Rad erreichen.

4. Südtirol/Italien: Camperstop Nals

Das ganze Jahr über ist dieser Stellplatz südlich von Meran geöffnet. Die Wein- und Rosenstadt Nals ist ein perfekter Ausgangspunkt für Touren mit dem Fahrrad oder E-Bike, das man sich direkt vor Ort leihen kann, um beispielsweise bis nach Bozen zu radeln.

Die Anlage beschreiben die Kommentare als sehr gepflegt und "Die Betreiberfamilie kümmert sich um alle Gäste hervorragend." Einzig die Nähe zur Hauptstraße des Dörfchens bemängeln einige Gäste. Dafür ist es nicht weit bis zum nächsten Bäcker, Tante-Emma-Laden und zur Pizzeria. Mehr Tipps für eine Tour nach Meran.

5. Niederlande: Camperplaats Skop'nboer

In der Provinz Overijssel können seit 2019 bis zu 25 Wohnmobilie an einem Bauernhof in Overdinkel stehen, der sich unweit der deutschen Grenze befindet. Von hier aus lässt sich die Gegend sehr gut mit dem Fahrrad erkunden, beispielsweise bei einer Tour nach Twente oder Enschede.

Eine Bewertung schreibt: "Wer es ruhig mag, ist hier genau richtig! Für Kinder wird hier aber leider nichts geboten."

6. Dänemark: Stellplads Green

Ebenfalls unweit von der deutschen Grenze gibt es im dänischen Tinglev einen Bauernhof mit einem beliebten Platz für 35 Fahrzeuge. Die Lage an einem Badesee ist einer der größten Pluspunkte des hundefreundlichen Platzes. Hier kann man angeln, Kanu fahren oder ein Boot leihen.

In allen Bewertungen des Stellplads Green wird er als entschleunigt und idyllisch beschrieben. "Plätze mit Seeblick sind begrenzt. Sollte der Platz zu voll sein, ist es möglich, sich auf die daneben liegende Wiese zu stellen."

7. Slowenien: Stellplatz am Restaurant Pri Kovacu

Vor den Toren der Hauptstadt, 9 Kilometer vom Zentrum Ljubljanas entfernt steht das Restaurant Pri Kovacu und empfängt bis zu 10 Campingfahrzeuge. "Die etwas mühsame Anfahrt lohnt sich. Gute Hausmannskost in der gostilna und ein Full-Service (Info, Bus Tickets, etc) des Wirts für eine Stadtbesichtigung."

Der Besitzer spricht deutsch und der Bus in die Stadt hält in direkter Nähe. Vor Ort geht's beschaulich und dörflich zu, neben einem Spielplatz wohnen "Ziegen, Ponys, Enten und Hühner".

8. Niederlande: Camperplaats Oirschot

Der sehr gepflegte und naturnahe Stellplatz Oirschot liegt direkt an einem Kanal. Auf der anderen Seite befindet sich ein großes Hundefreilaufgebiet, zu dem man über eine Brücke kommt. Ideen für weitere Ausflüge gesucht? "Spitze sind die eingeschweißten Routenvorschläge, die man nach dem Gebrauch wieder zurückhängen sollte."

Immer noch langweilig? Etwa 12 Kilometer entfernt befindet sich das Stadtzentrum von Eindhoven. Mehr Stellplatz-Empfehlungen für die Benelux-Länder gibt's hier.

9. Österreich: Stellplatz Gailberghöhe

Auch der zweite österreichische Platz in unserer Topliste führt das Reisemobil nach Kärnten. Sowohl im Sommer wie im Winter lockt die Umgebung mit einem großen Freizeitangebot: Nordic-Walkingwege, Kneippweg, Blumenwanderweg, eine beleuchtete Rodelbahn, ein Bus und Skibus nach Kötschach.

So kennen und lieben wir Österreich: "Sehr schöner, mit viel Herzblut betriebener Stellplatz und schönes Restaurant. Essen schmeckt lecker und alle sind aufgeschlossen und freundlich."

Hier zeigen wir schöne Stellplätze zum Skifahren.

Wie findet man den richtigen Stellplatz?

Die beliebtesten Stellplätze mit fünf Sternen filtert promobil auf Grundlage der Bewertungen und Kommentare in der App Stellplatz-Radar heraus. Dahinter steckt eine umfassende Datenbank mit über 15.000 internationale Reisemobil-Stellplätzen. (Stand: Mai 2022)

Angemeldete Nutzer können fehlende Stellplätze melden, Bewertungen und Kommentare abgeben. Die Stellplatz-Radar-App lässt sich kostenlos im App Store und Google Playstore herunterladen. Die App hilft, den passenden Stellplatz im Urlaub anhand des Aufenthaltsorts zu finden – außerdem kann man nach Kriterien filtern.