Ford strukturiert seine Unternehmungen in Europa auf dem Weg hin zu einem reinen Elektroautobauer um. Der Gewerkschaft IG Metall zufolge soll dies mit massiven Stellenstreichungen einhergehen. Diese betreffen in erster Linie das Werk in Saarlouis. Das dort gebaute Kompaktmodell Focus läuft 2025 aus, weshalb die Zukunft des Standortes nach diesem Zeitpunkt bisher nicht gesichert schien. Den Zuschlag für die Produktion des elektrischen Nachfolgers hat das Werk im spanischen Valencia erhalten.

Doch nun gibt Ford überraschend eine Zusage, an seinem saarländischen Werk bis zum Jahresende 2032 festzuhalten. Wie das Management des Autoherstellers in einer Betriebsversammlung bekanntgab, sollen bis dahin 1.000 Arbeitsplätze in Saarlouis erhalten werden. Diese Regelung ist in einer Betriebsvereinbarung festgehalten, die Ford Deutschland zuvor mit dem Betriebsrat in Saarlouis ausgehandelt hatte.

Investorensuche geht weiter

Aktuell arbeiten jedoch etwa 4.500 Beschäftigte im Ford-Werk Saarlouis, von denen dem Saarländischen Rundfunk (SR) zufolge noch in diesem Jahr 650 ihre Stellen verlieren werden. Manche von ihnen wechseln ins Stammwerk nach Köln, wo die beiden neuen Elektroautos gebaut werden, die auf Volkswagens MEB-Plattform basieren – darunter der kürzlich vorgestellte Explorer (siehe Video). Ein weiterer Teil geht in den vorzeitigen Ruhestand. Um den anderen Personen eine berufliche Perspektive bieten zu können, steht mehr denn je ein Verkauf des gesamten Werks oder von Teilbereichen im Raum.

Verschiedenen Medienberichten zufolge habe Ford mit bis zu 15 Interessenten über einen (Teil-)Verkauf des Standortes verhandelt. Acht von ihnen sollen ein konkretes Interesse an einer Übernahme bekundet haben. Laut Jürgen Barke, dem Wirtschaftsminister des Saarlandes, habe sich innerhalb des Kandidatenkreises inzwischen die Spreu vom Weizen getrennt. Man führe "konkrete, intensive Verhandlungen mit ernsthaften Interessenten", so der SPD-Politiker im SR.

BYD, Magna und Nedcar sollen interessiert sein

Einer von ihnen könnte BYD sein. Bereits im Januar 2023 berichtete das "Wall Street Journal", dass sich der chinesische Autobauer für das Werk in Saarlouis interessiere. Nach Informationen der Automobilwoche können sich aber auch die Auftragsfertiger Magna und Nedcar eine Übernahme des Werks vorstellen. Bis zur nächsten Betriebsversammlung am 22. Juni 2023 soll ein neuer Investor präsentiert werden. Falls es nicht dazu komme, werde der Betriebsrat einen Arbeitskampf vorbereiten, so deren Vorsitzender Markus Thal.

Sollte sich kein geeigneter Investor finden, springt das Saarland ein. Die Regierung des Bundeslandes hatte sich Anfang März 2023 Optionsrechte zum Erwerb der Grundstücke und Immobilien des Standortes Saarlouis gesichert. Sollte das Saarland das Gelände im "Worst-Case" (Barke) komplett übernehmen müssen, fließen bis zu 95 Millionen Euro an Ford. In diesem Fall wäre das Saarland alleiniger Eigentümer des Werks und würde es in Eigenregie vermarkten.