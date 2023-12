Porsche nimmt den Macan in der EU frühzeitig vom Markt. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, reagiert der Sportwagenhersteller damit auf eine Vorschrift zur Cybersicherheit, die ab dem 1. Juli 2024 gilt.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Porsche Macan mit Verbrennungsmotor dann nicht mehr zulassungsfähig. Die Zeitung zitiert einen Sprecher des Unternehmens, dass man den Verkauf im Laufe des Frühjahrs einstellen werde, um sicherzustellen, dass keine Fahrzeuge zum Stichtag mehr ausgeliefert und zugelassen werden. Gegenüber auto-motor-und-sport.de hat Porsche den Bericht bestätigt. Der Einstellung des Modells sieht Porsche gelassen. "Nur rund 1/3 des Macan-Absatzes entfällt auf die EU", sagte der Sprecher. Die Märkte in den USA und in China decken die restlichen 2/3 ab.

MLB-Plattform des Macan erfüllt EU-Vorgaben nicht

Hintergrund sind die neue UNECE-Regeln für Cybersecurity. Dabei handelt es sich um die "United Nations Economic Commission for Europe", also die für Europa zuständige Wirtschaftskommission innerhalb der Vereinten Nationen. Sie verabschiedete im Sommer 2020 ein neues Regelwerk, das Automobilherstellern klare und international harmonisierte Anforderungen in Bezug auf die IT-Sicherheit und Software-Updates ihrer Produkte vorgibt. Die Regeln gelten seit Juli 2022 für neu auf den Markt gebrachte Baureihen und ab Juli 2024 für alle ab diesem Zeitpunkt hergestellten Neufahrzeuge und umfassen vier Bereiche:

Die gesamte Fahrzeugflotte muss Cyberangriffe erkennen und abwehren können.

Sichere Software-Updates müssen bereitgestellt und eine Rechtsgrundlage für Over-the-Air-Updates eingeführt werden.

Bereits bei der Entwicklung muss die Fahrzeug-IT so umfassend abgesichert werden, dass Risiken entlang der Wertschöpfungskette gemindert werden.

Das Regelwerk fordert ein Management der Cyber-Risiken für Fahrzeuge.

Die aktuelle MLB-Plattform (Modularer Längsbaukasten) erfüllt diese Vorgaben nicht und wird wohl auch nicht mehr aktualisiert. Der Audi Q5 baut ebenfalls auf dieser Basis auf, ist jedoch nach Aussage von Audi nicht betroffen. "Audi hatte vor geraumer Zeit ein bereichsübergreifendes Projektteam aufgesetzt, das die reibungslose und termingerechte Vorbereitung und Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen für die Umstellung auf die UN ECE zur Aufgabe hatte", so ein Sprecher auf Nachfrage von auto-motor-und-sport.de. "Ein Ziel war unter anderem der Aufbau je eines "Cyber-Security-Management-Systems" und eines "Software Update Management Systems" gemäß den Vorgaben der Regelungen. Das Projektteam mit Experten aus den Fachbereichen technische Entwicklung, Qualitätssicherung, Produktion, Vertrieb und IT bereitete die Umsetzung der Richtlinie mit ihren Zertifizierungsanforderung und den relevanten Typgenehmigungsumfängen vor."

Die Fertigung für die Porsche-Fahrzeuge, die außerhalb der EU angeboten werden, ist nicht betroffen. Entsprechend wird der Macan mit Benzinmotor in Leipzig noch bis zu zwei Jahre weiter gefertigt.

Ab 2024 legt Porsche mit dem rein elektrischen Macan ein neues Modell auf. Ursprünglich sollte der Macan mit Verbrennungsmotor auch in der EU weiter parallel angeboten werden. Der VW Up ist ebenfalls von der neuen EU-Verordnung betroffen und wird noch vor dem Jahreswechsel eingestellt.