Viele Hersteller und Start-ups haben in den vergangenen Jahren ihre elektrischen Pick-ups vorgestellt und teils auch auf den Markt gebracht. Am bekanntesten sind der Cybertruck von Tesla, der elektrische Ford F-150 Lightning und der Rivian R1T. Selbst GM belebt seine Brutalo-Marke Hummer wieder und bietet unter diesem Label ebenfalls einen elektrischen Pick-up an. Henrik Fisker hatte bereits 2019 angekündigt, einen Elektro-Pick-up bauen zu wollen. Nachdem der dänische Designer bisher auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken lediglich Design-Skizzen des E-Pritschenwagens teilte, debütierte nun im Rahmen des "Product Vision Days" (siehe Video) die Serienversion des Modells, das den Namen Alaska erhält.

Viel Bildmaterial hat Fisker von der Veranstaltung, bei der neben dem Alaska der Ocean Force-E, eine Hardcore-Offroad-Version des Elektro-SUV (siehe Video), sowie die beiden neuen Fisker-Modelle Pear und Ronin gezeigt wurden, bisher nicht veröffentlicht. Es sind jedoch nach den erwähnten Renderings die ersten fotografischen Zeugnisse des Alaska, die Rückschlüsse auf die finale Optik des Modells zulassen, das Fisker als Lifestyle-Pick-up positionieren möchte. Und das Design erscheint nicht ganz so radikal, wie es die letzten Skizzen suggeriert haben.

Lifestyle-Laster statt Arbeitstier

Der Dachkanten-Spoiler und die hinteren Ecken des Ladebereichs wirken auch beim Serien-Alaska ausgesprochen scharfkantig, während die eckigen und massiv mit Kunststoff beplankten Radhäuser weit ausgestellt sind. Sie nehmen riesige Räder auf, bei denen das Felgen-Design von metallischen Plaketten bestimmt wird und die Reifen – für Pick-up-Verhältnisse – niedrige Querschnitte tragen. Die viertürige und fünfsitzige Kabine scheint im Vergleich zu US-Pritschen-Klassikern wie dem Ford F-150, Chevrolet Silverado oder Ram 1500 nicht so stark in die Höhe zu ragen. Zwei massive Bügel sind bereit, zusätzliche Transportbehältnisse aufzunehmen.

Das erscheint sinnvoll, denn die Ladefläche weist nicht gerade Gardemaß auf. Sie ist im Normalfall 1,37 Meter lang, soll sich aber bei Bedarf in zwei Schritten auf 2,29 Meter oder gar 2,80 Meter verlängern lassen. Dabei spielt die im Fisker-Jargon "Houdini-Trennwand" genannte Funktion eine Hauptrolle. Die nach dem amerikanischen Entfesselungs- und Zauberkünstler benannte Funktion lässt auf Wunsch den Übergang zwischen Fahrerkabine und Ladebereich verschwinden, was Letzteren nach vorn verlängert.

Pick-up auf Ocean-Plattform

Bereits in seinem ersten Twitter-Post zum Elektro-Pick-up kündigte Henrik Fisker an, dass er dieselbe Plattform wie der Ocean nutzen wird. Diese stammt vom Zulieferer und Auftragsfertiger Magna und trägt bei Fisker die Bezeichnung FT31, während Magna sie "EtelligentReach" nennt. Der technische Unterbau soll der Hauptgrund dafür sein, den Alaska zum weltweit leichtesten Elektro-Pick-up zu machen. Was er genau wiegen soll, verrät Fisker bislang nicht. Einen ersten Hinweis gibt der technisch eng verwandte Ocean, dessen Leergewicht etwa 2,5 Tonnen beträgt. Von diesem Wert muss der Alaska jedoch einiges wegfeilen, damit sich das Herstellerversprechen bewahrheitet.

Im Hinblick auf die Antriebe und technischen seines Pick-ups bewahrt Fisker bislang ebenfalls weitgehend Stillschweigen. Doch auch hier dürfte der SUV-Bruder den Weg vorgeben. Den Ocean bietet der Hersteller in einer einmotorigen Variante an, die 202 kW (275) PS leistet. In zweimotoriger Spezifikation kommt er auf Leistungswerte von 404 kW (540 PS) oder 420 kW (572 PS). Die Reichweite des Alaska beziffern die Kalifornier bislang vorsichtig mit 370 bis 547 Kilometern. Das ist klar weniger als beim Ocean, der nach WLTP-Norm und abhängig von der Modellvariante zwischen 440 und 707 Kilometer weit kommt.

Ab 2025 für 45.400 Dollar

Ursprünglichen Planungen zufolge sollte der Fisker Alaska bereits 2023 auf den Markt kommen. Nun geht der Hersteller von einem Start im Jahr 2025 aus. Der Basispreis steht bereits fest: Vor Abzug aller eventuellen Fördergelder soll der Elektro-Pick-up 45.400 Dollar (aktuell umgerechnet etwa 41.500 Euro) kosten. Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann sich bereits jetzt für 250 Dollar (228 Euro) ein Exemplar reservieren. Oder sogar zwei, wobei die Option auf den Extra-Alaska nur noch 100 Dollar (91 Euro) kostet und bei Stornierung vollständig zurückerstattet wird.

Henrik Fisker hat in den vergangenen Jahren viele Fahrzeuge angekündigt, die bisher jedoch nie erschienen sind. Außerdem hatte er eine einsatzfähige Feststoffbatterie in Aussicht gestellt, die Ende 2020 auf den Markt kommen sollte – inzwischen wurde die Entwicklung daran eingestellt. Mit seinem "Product Vision Day" scheint der nimmermüde Däne einmal mehr dokumentieren zu wollen, dass er und seine Firma bereit sind für den nächsten Schritt zum ernstzunehmenden Autohersteller. Spätestens 2025 wird er sich an seinen vollmundigen Ankündigungen messen lassen müssen.