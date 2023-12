Ford ruft in Deutschland den Ford Mustang in die Werkstätten zurück, der Grund ist ein fehlerhafter Bremsflüssigkeitssensor. Von dem Rückruf sind in Deutschland 8.425 Modelle betroffen, die zwischen dem 28.2.2019 und dem 5.4.2023 gebaut wurden. Das bestätigte ein Sprecher gegenüber auto-motor-und-sport.de.