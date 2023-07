Zum Modelljahr 2024 gibt es etliche Updates für den Ford Transit. Der Transporter, laut Ford weltweit meistverkaufte Baureihe in diesem Segment, bekommt auf elektronischer Seite ebenso eine Aufwertung wie bei der Technik, während sich optisch nichts ändert.

Eine verbesserte Internet-Anbindung über ein optionales 5G-Modem steigert nicht nur das Tempo und die Verbindungsqualität. Es ermöglicht künftig außerdem die sogenannten "Over the Air"-Updates, bei denen neue oder überarbeitete Funktionen ohne Werkstattbesuch direkt in das Fahrzeugsystem eingespielt werden. Dazu gibt es den im Abo verfügbaren Navigationsservice "Connected Navigation" mit Echtzeit-Verkehrsdaten.

Kleine Hilfe, große Wirkung

Lieferfahrer mit vielen Tagesstopps will Ford mit einer neuen automatisierten Funktion unterstützen, die für den langen Kastenwagen mit Automatikgetriebe und den E-Transit zur Verfügung steht. Dabei wird beim Einlegen der Park-Stufe automatisch der Motor abgestellt, die Warnblinkanlage aktiviert und alle nicht genutzten Türen automatisch verriegelt. Beim Wiedereinstieg hebt ein Druck auf das Bremspedal diese Funktionen wieder auf und der Motor startet automatisch. Laut Ford soll dies pro Stopp bis zu 20 Sekunden Zeitersparnis bringen, was sich bei teilweise über 100 Stopps im Paketdienst am Ende des Tages mit einer ordentlichen Zeitersparnis bemerkbar macht.

Die Frontantriebsvarianten können künftig mit einer Achtgang-Automatik bestellt werden. Eine neue Konstruktionsweise der Radnaben und Bremsanlage soll je nach Variante bis zu 27 Kilogramm Gewichtsersparnis bringen und die Arbeitszeit bei Bremsenservices in der Werkstatt um bis zu zwei Stunden senken. 16-Zoll-Räder zählen außerdem künftig zur Serienausstattung.

Serienmäßig sind in Zukunft auch etliche Assistenzsysteme. Darunter der Pre-Collision Assist mit Notfall-Bremssystem, Fahrspur-Warnung und Fahrspur-Pilot sowie der intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer. Ebenfalls an Bord: Toter-Winkel-Assistent mit Cross Traffic Alert und die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage. Außerdem zählt künftig ein 360-Grad-Kamerasystem zum Serienumfang.

Der überarbeitete Transit soll im Sommer 2024 zu den Händlern rollen. Bestellungen sind ab Ende Juli 2023 möglich.