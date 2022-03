Die Förderung privater Wallboxen könnte in eine neue Runde gehen. Rund 800 Millionen Euro wurden zuletzt verteilt, nun will der Verkehrsminister offenbar nachlegen.

Mit der Förderung privater Ladestationen für Elektroautos hatte das Verkehrsministerium zwischen Ende 2020 und Ende 2021 einen wahren Publikumsrenner an den Start gebracht. Klar, denn für viele Autofahrer steht und fällt die Anschaffung eines Elektroautos mit dem Vorhandensein einer eigenen Lade-Möglichkeit. Das Subventions-Erfolgsmodell könnte nun in die zweite Runde gehen, wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe verriet. Eine Förderung von Photovoltaikanlagen auf Privathäusern und dazu eine Wallbox für Elektroautos seien denkbar, so der Politiker. Ein konkreter Zeitraum für die Umsetzung einer solchen Maßnahme wurde allerdings nicht genannt. Auch ob die Subvention eines Ladepunktes an die Installation von Photovoltaik gekoppelt sein soll, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.

Mehrfach nachgelegt

"Bitte keine Änträge mehr stellen – die Fördermittel sind erschöpft", heißt es aktuell noch auf der Seite der KfW Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Seit dem 24. November 2020 förderte das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastrukur den Kauf und die Installation einer privaten Ladestation in Höhe von 900 Euro. Rein rechnerisch wurden über 888.888 Ladepunkte gefördert (Stand Oktober 2021), Ende Mai waren es noch insgesamt 431.032 Anträge für 525.044 private Ladepunkte. Nun hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bekanntgegeben, dass der Fördertopf von insgesamt 800 Millionen Euro leer ist. Laufende Anträge werden allerdings noch abgearbeitet. Was passiert, wenn die KfW-Bank doch ablehnt, erfahren Sie HIER.

Mehrfach stockte das Verkehrsministerium bereits den Wallbox-Fördertopf auf. Im Februar 2021 überstiegen die Anträge die 200-Millionen-Euro-Marke um 14 Millionen Euro. Das Ministerium reagierte und hob die zur Verfügung stehenden Mittel auf 300 Millionen Euro an. Noch im selben Monat sprengten die Anträge auch diese Grenze. Das Ministerium von Andreas Scheuer legte weitere 100 Millionen Euro nach. Damit waren also insgesamt 400 Millionen Euro im Wallbox-Topf. Vor dem Hintergrund, dass durchschnittlich 2.500 Förderanträge pro Tag eingehen, war allerdings abzusehen, dass es auch dabei nicht bleiben würde. Mit einer erneuten Finanzspritze von 100 Millionen Euro standen für die privaten Wallboxen eine halbe Milliarde Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Zum Ende der Maßnahme flossen insgesamt 800.000 Millionen Euro an die Antragssteller.

Die Kirche bekommt nichts

Wer den Wallbox-Zuschuss stellen darf, ist in bestem Amtsdeutsch formuliert: "Träger von Investitionsmaßnahmen zur Errichtung einer Ladestation für Elektroautos im nicht öffentlich zugänglichen Bereich von selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden". Träger von Investitionsmaßnahmen sind zum Beispiel Privatpersonen, Wohnungseigentümergemeinschaften, Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften und Bauträger. Nicht antragsberechtigt sind kommunale Gebietskörperschaften, rechtlich unselbständige Eigenbetriebe von kommunalen Gebietskörperschaften, Gemeindeverbände, Zweckverbände und Kirchen.

Das wird gefördert

Der Bund fördert den Erwerb und die Errichtung einer fabrikneuen, nicht öffentlich zugänglichen Ladestation inklusive des elektrischen Anschlusses (Netzanschluss) sowie damit verbundene notwendige Nebenarbeiten an Stellplätzen von bestehenden Wohngebäuden in Deutschland, wenn unter anderem:

die Ladestation über eine Normalladeleistung von 11 kW verfügt,

der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommt,

die Ladestation intelligent und steuerbar ist

So läuft die Förderung ab

Die Förderung erfolgt durch einen Investitionszuschuss, den der Bund nach Abschluss des Vorhabens auf das Bankkonto des Geförderten überweist. Der Zuschuss beträgt pauschal 900 Euro pro Ladepunkt. Unterschreiten die Gesamtkosten des Vorhabens den Zuschussbetrag, gewährt der Bund keine Förderung. Anders herum formuliert: Betragen die Gesamtkosten mindestens 900 Euro, zahlt der Steuerzahler die beantragten 900 Euro. Der Zuschuss wird bei der KfW über das Zuschussportal beantragt. Bei der Ermittlung der Gesamtkosten können Kosten für folgende Leistungen berücksichtigt werden:

Ladestation

Energiemanagementsystem/Lademanagementsystem zur Steuerung von Ladestationen

Elektrischer Anschluss (Netzanschluss)

Notwendige Elektroinstallationsarbeiten (zum Beispiel Erdarbeiten)

Aktuelle Informationen zur möglichen Wiederauflage der Förderung und zum Antragsverfahren finden Sie unter www.kfw.de/440.