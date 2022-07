Wenn Unternehmen ein Jubiläum zu feiern haben, dann zeigen sie gerne, was sie leisten können. Die Guangzhou Automobile Group (GAC) wurde jetzt 25 Jahre alt und hat zu diesem Anlass ein futuristisches Van-Konzept präsentiert. Das erhebt als reine Designstudie allerdings keinerlei Serien-Anspruch.

Ein Grill wie ein Wasserfall

Dafür wäre das MPV Concept sicher Stargast jeder Grillparty. Die mächtige Front, die die Designer "Illuminated Waterfall" nennen, trägt eigentlich nur einen Mega-Grill, der zwischen seinen senkrechten Lamellen verschiedene LED-Lichtelemente verbirgt. Quer darüber verläuft zusätzlich ein schmaler LED-Lichtstreifen. Der Rest der Linienführung unterwirft sich schlicht dem Streben nach viel Raum – kein Wunder, wenn die Studie Space heißt.

Lounge-Landschaft im Interieur

Von der Kühlerspitze streckt sich die Dachlinie in einem Bogen bis hin zum hohen Heckabschluss, der als kleiner Dachkantenspoiler über der Heckscheibe endet. Ein extrem langer Radstand schafft Platz im Innenraum. Zugang dazu gewähren eine Kombination aus konventioneller und Flügeltür. Auf eine B-Säule wurde verzichtet. Im Interieur erwarten die Frontpassagiere zwei drehbare Einzelsessel. Die weiteren Mitreisenden können sich auf eine L-förmige Bank lümmeln, die den kompletten Fond einnimmt. Das Ambiente hüllt sich dabei in Landschaftsdarstellungen, die typische Ansichten aus der Provinz Guangzhou zum Vorbild nehmen. Vor den Frontpassagieren breitet sich ebenfalls eine üppige Landschaft aus – hier allerdings mit Bildschirmen über die gesamte Cockpitbreite, die direkt in die Armaturentafel integriert sind. Einzig erkennbare Bedienelemente sind ein nach oben offenes Lenkrad und zwei Fahrpedale. Mehr braucht der GAC Space auch nicht, soll er doch überwiegend autonom nach Level 4 unterwegs sein. Und wenn er das tut ziehen sich die Anzeigen und Bedienelemente dezent zurück.

Wer unter der großen horizontal zweigeteilten Heckklappe einen Laderaum erwartet wird überrascht. Der untere Teil entfaltet als Ladeklappe eine weitere Sitzlandschaft für zwei, während der obere Teil der Klappe mit seiner integrierten Lichtinszenierung das passende Stimmungsbild liefert. Im geschlossenen Zustand greift der obere Klappenteil den "Illuminated Waterfall" der Front wieder auf.

Als Antrieb für den GAC Space setzen die Designer auf Elektromotoren, die ihre Energie aus einer Brennstoffzelle ziehen. Konkretere Angaben gibt es dazu nicht.