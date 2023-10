Toyota hat ein Aluminium-Druckgussverfahren vorgestellt, das riesige Autoteile an einem Stück herstellen kann. Dieses Gigacasting-Prinzip kennen wir von Tesla – mit all seinen Nachteilen für Autobesitzer. Jetzt springen offenbar Ford, Volvo und Hyundai auf den Zug auf.

Auf einem Technik-Workshop in Japan hat Toyota unter anderem eine neue Produktionstechnik vorgestellt, die eine komplette Autokarosserie in kurzer Zeit aus nur drei Teilen herstellen kann. Das ermöglicht der Einsatz des sogenannten Giga-Guss-Verfahrens – also eine Aludruckgieß-Technologie, die in gigantischen Pressen große Schalenbauteile in einem Arbeitsgang produziert.

Was für den Hersteller in der Produktion gewaltige Kosten- und Zeitvorteile schafft, könnte den Kunden am Ende teuer zu stehen kommen. Denn wenn der gesamte Hinterwagen eines Autos aus nur einem Teil besteht, lassen sich einzelne Teile beispielsweise nach einem Auffahrunfall nicht mehr einzeln reparieren. Es muss entweder der gesamte Hinterwagen neu eingebaut und lackiert oder das Auto als Totalschaden abgeschrieben werden.

Immer mehr Hersteller investieren

Bekannt wurde das Aludruckguss-Verfahren spätestens durch Qualitätsprobleme bei Tesla. Die Amerikaner lieferten damals erste Autos vom Typ Model Y aus, obwohl bei genauer Untersuchung sogar Licht durch deren Rahmenrisse schien. Mittlerweile scheint sich die Technik nicht nur bei Tesla als neuer Industrie-Standard zu etablieren. Auch Volvo und andere Hersteller wollen in Zukunft große Alu-Karosserieteile am Stück herstellen.

Italienischer Spezialist liefert Gigapressen

Tesla bezieht seine gewaltigen Gigapressen von der italienischen Firma Idra. Und die hat in letzter Zeit noch mehr große Autobauer in ihren Kundenstamm geschrieben – darunter offenbar Ford und Hyundai. Kollegen von Reuters entdeckten im Idra-Werk in Travalgiato nämlich eine "Giga Press 6,100", also eine 6.000-Tonnen-Presse, die schon das Ford-Logo trug. Die Maschine werde nach Fertigstellung ins Ford-Entwicklungszentrum nach Detroit geliefert.

Eine noch größere 9.000-Tonnen-Presse im Format eines Einfamilienhauses werde ins Forschungszentrum von Hyundai geschickt, heißt es. Zwei von den baugleichen Maschinen gehen außerdem an einen europäischen Premium-Kunden. Dabei könnte es sich um Volvo handeln.

Auto aus nur zwei oder drei Teilen

Toyota demonstrierte das Gussverfahren im Werk Myochi in Japan anhand eines Hinterwagens. Wo bei herkömmlichen Autos die komplizierten Metallteile durch Schweißen, Industrieklebstoffe und andere Fügetechniken vereint werden, wird das Grundgerüst eines Autos beim Gigacasting als Unibody gegossen und unter hohem Druck verfestigt. Der Zeitvorteil ist enorm.

Ein konventionell hergestellter Unibody von Toyota besteht aus 86 Einzelteilen, die am Fließband in 33 Einzelschritten über mehrere Stunden miteinander vereint werden. Während der Demonstration produzierte das Unternehmen ein vergleichbares Autoteil dank Gigacasting in nur drei Minuten – allerdings aus irreparablem Aluguss. Toyota geht davon aus, dass die Karosseriemontagezeit dank dieser Technik von 20 auf zehn Stunden pro Auto halbiert werden könnte.

Schon 2026 für E-Autos in Serie

Japanische Medien berichten indes, dass die Technologie erstmals für ein serienmäßig hergestelltes Elektrofahrzeug eingesetzt werden soll, das 2026 mit gegossenen Vorder- und Hinter-Karosseriestrukturen auf den Markt kommt. Toyota plane das Gigacasting als integralen Bestandteil der eigenen Elektrostrategie.