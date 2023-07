Erst im Februar 2022 sank nach einem Großbrand der Autotransporter Felicity Ace im Atlantik. Damals sollen brennende Elektroautos schuld gewesen sein. Diese Tragödie scheint sich nun wenige Kilometer nördlich der westfriesischen Insel Ameland zu wiederholen. In der Nacht zum Mittwoch (26. Juli 2023) geriet der Autotransporter Fremantle Highway in Brand und droht zu sinken. Auch hier soll ein brennendes Elektroauto Ursprung des Unglücks sein.

Der Autofrachter der japanischen K-Line mit dem Rufzeichen 3EYO5 hat 2.857 Autos an Bord, davon 25 Elektroautos. Er kam aus Bremerhaven und nahm gerade Kurs auf Port Said in Ägypten, den Eingang zum Sueskanal. Doch rund 20 Seemeilen (zirka 37 km) vor der Küste Amelands geriet er in Brand. Bei dem Versuch der Besatzungsmitglieder, den Brand zu löschen, kam ein Seemann ums Leben. Das Feuer und somit auch der Rauch breiteten sich so schnell aus, dass von den insgesamt 23 Besatzungsmitgliedern sieben Personen sich gezwungen sahen vom bis zu 30 Meter hohen Deck ins Wasser zu springen. Dabei soll es zu zahlreichen Knochenbrüchen gekommen sein. 16 Seeleute wurden infolge per Hubschrauber in Krankenhäuser in der Umgebung (Emmen, Groningen und Drachten) transportiert. Die sieben ins Wasser gesprungenen Seeleute, einschließlich des Verstorbenen, wurden per Schiff in Lauwersoog an Land gebracht. Die Verletzten werden wegen Atemproblemen, Verbrennungen und Knochenbrüchen behandelt.

Aktuell ist das 199,99 Meter lange und 32,26 Meter breite Schiff der RoRo-Klasse nur noch rund zehn Seemeilen (zirka 18 km) von der Küste entfernt. Die Drift des Schiffes weiter in Richtung Küste soll mithilfe von Notfallschleppern der niederländischen und deutschen Küstenwachen gestoppt werden. Nach der erfolgreichen Herstellung einer Schleppverbindung soll die Fremantle Highway in einen bislang noch nicht bekannten Hafen geschleppt und gelöscht werden. Sollte dieser Plan nicht aufgehen, könnte das Sinken des Schiffs dramatische Folgen haben, wie ein Sprecher der Stiftung De Noordzee der niederländischen Nachrichtenagentur ANP verriet: "Das könnte eine Umweltkatastrophe für die Nordsee und das Wattenmeer bedeuten."