Hyundai hält am 15.7.2022 einen "N-Day" ab und wird dort einen Ausblick auf die Zukunft der High-Performance-Linie präsentieren. Die Koreaner haben nun ein weiteres Teaser-Bild veröffentlicht.

Unter einem schwarzen Tuch zeichnet sich auf dem jüngsten Teaserbild die Silhouette einer Limousine oder eines Fastbacks ab. Zu sehen sind ein übergroßer Heckspoiler, eine geduckte Fahrgastzelle sowie eine lange Motorhaube. Gerüchten zufolge könnte es sich bei diesem Modell um einen konventionell angetriebenen Sportler als Abschied vom Verbrenner handeln. Denkbar wäre damit eine N-Version des Sonata.

Hyundai Ioniq 5 und 6 im N-Dress

Der zweite Teaser zeigt auf einer Rennstrecke ein unscharfes, im typischen N-Blau gehaltenes Modell. Bei genauem Hinsehen kann man den steilen Heckabschluss erahnen. Das Modell könnte den Ioniq 5 N zeigen. Das Modell wurde bereits als Erlkönig erwischt und erhält den aus dem Kia EV6 GT bekannten Antriebsstrang. Dieser leistet im Schwestermodell 585 PS, könnte im Hyundai rund 560 PS haben. Die Plattform E-GMP ist für bis zu 600 PS ausgelegt und verfügt über ein 800-Volt-Schnellladesystem.

Der dritte Teaser, den Hyundai in den sozialen Medien gepostet hat, zeigt in einer Rauchwolke eingehüllt, den Heckabschluss des erst kürzlich präsentierten Ioniq 6 – aber mit einem massiven Heckspoiler aufgewertet. Bereits bei der Vorstellung des Modells hat Chef-Designer SangYup Lee weitere Versionen des Ioniq 6 in Aussicht gestellt. Hier nannte er explizit eine Shooting Brake-Version sowie eine N-Version des Ioniq 6.