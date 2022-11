1974 steckte die südkoreanische Automobilindustrie und damit auch ihr heute größter Autobauer, die Hyundai Motor Company, noch in den Kinderschuhen. Der als Bauunternehmen gegründete Hersteller war erst sieben Jahre alt, als er sich erstmals nach Europa wagte. Auf dem Turiner Autosalon 1974 debütierte mit dem Pony Hyundais erste Eigenentwicklung. Und zwar als Studie eines kompakten Coupés, dessen kantige Formgebung ein Großmeister des italienischen Autodesigns entwarf: Giorgio alias Giorgetto Giugiaro.

Das Coupé war einer von fünf Pony-Prototypen, die Hyundai damals bei Giugiaro in Auftrag gab. Nun legen Hyundai und das von Giorgetto sowie seinem Sohn Fabrizio Giugiaro gegründete Design-Büro GFG Style den Wegbereiter von einst neu auf. "Da das ursprüngliche Konzeptfahrzeug nicht mehr existiert, haben wir Giorgetto Giugiaro beauftragt, es neu zu gestalten", sagt SangYup Lee, Executive Vice President bei Hyundai.

Keilförmig und streng geometrisch

Das kantige Erscheinungsbild des Hyundai Pony Concepts von 1974 entspricht dem damaligen europäischen Zeitgeschmack. Es passt zudem in Giugiaros Wirken in einer Zeit, in der er für Volkswagen den ersten Golf, für BMW den M1, für Lancia den Delta oder für Maserati den dritten Quattroporte entwarf. Der heute legendäre DeLoran DMC 12 stammte ebenfalls aus Giugiaros Feder; optische Parallelen sind im Hyundai Pony Concept durchaus erkennbar. Mit seiner keilförmigen Front, den runden Scheinwerfern in eckigen Rahmen und den streng geometrischen Linien hätte eine etwas konservativer gestaltete Serienversion durchaus Freunde finden können.

1981 wäre es fast so weit gewesen, doch Hyundai sah aufgrund der damals ungünstigen Weltwirtschaftslage von einer Serienproduktion des Coupés ab. Der Pony kam stattdessen als klassische viertürige Schrägheck-Limousine, auf die später eine Pick-up-Version, ein Kombi und ein Dreitürer folgten. Mit dem Serien-Pony wagte Hyundai in den späten Siebzigerjahren auch erste schüchterne Exportversuche – unter anderem auf einige wenige europäische Märkte.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Eine erste Design-Skizze macht Andeutungen, wo sich das Original und die Neuauflage gleichen oder unterscheiden werden. Vergleichbar sind die Windschutzscheiben-Partie samt A-Säule, die breiten Türen, die starke B-Säule und der Dachverlauf, der in ein sanft abfallendes Fastback mündet. Dafür ist die Front des 2023er Pony Coupés nicht mehr so stark eingezogen, die Radausschnitte deutlich größer dimensioniert und die hinteren Kotflügel stärker ausgestellt. Neu sind auch die optisch dominanten Lufteinlässe in den hinteren Seitenteilen.

Würden wir noch im reinen Verbrenner-Zeitalter leben, wären diese ein eindeutiger Wink auf ein Mittelmotor-Layout. Es gibt jedoch Hinweise, dass der in den Dimensionen leicht gewachsene Neuling tatsächlich über einen Verbrenner im Antriebsstrang verfügt. Ein Detail der Design-Skizze über dem hinteren Radhaus könnte man als Tankklappe interpretieren. Sicher ist das nicht; darunter könnte sich schließlich auch ein Ladeanschluss verbergen und die Lufteinlässe könnten reinen Show-Zwecken dienen.

Debüt im Frühjahr 2023

Die Reinkarnation soll im Frühjahr 2023 debütieren, wobei bereits andere Hyundai-Kreationen Gestaltungselemente der 1974er-Konzeptstudie Pony Coupé Concept in sich tragen. Darunter der im Sommer 2022 enthüllte Prototyp N Vision 74 mit 500-kW-Wasserstoff-Plug-in-Hybridantrieb sowie die 2019 auf der letzten Frankfurter IAA gezeigte Studie "45", die als direkter Vorläufer des Ioniq 5 gilt – und damit des aktuell zentralen Elektromodells in Hyundais Angebotspalette.