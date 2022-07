Die aufstrebenden Märkte in Asien sind auch für den koreanischen Autobauer Hyundai eine lukrative Spielwiese. Um dort bei den familientauglichen Vans mitmischen zu können, haben die Koreaner jetzt in Indonesien den neuen MPV Stargazer vorgestellt.

Sechs oder sieben Sitze

Der kommt ein wenig wie ein Staria daher, nur eben viel kleiner. Mit einer Länge von 4,46 Meter ist er gut einen Dreiviertel-Meter kürzer als dieser. Der Radstand liegt bei 2,78 Meter. Je nach Sitzkonfiguration bietet der Stargazer auf seinen drei Sitzreihen sechs oder sieben Sitzplätze. Die dritte Reihe lässt sich zusammenfalten. Zugang zum Innenraum gewähren vier konventionelle Türen. Der Kofferraum lauert hinter einer großen Heckklappe. Hinter der Reihe zwei können 585 Liter gebunkert werden; hinter der Reihe drei sind es nur 200 Liter.

Beim Design greift der Stargazer die Staria-Linien auf. Quer über die Front zieht sich ein schmaler LED-Lichtstreifen. Darunter sitzen neben dem Kühlergrill die großen LED-Scheinwerfermodule. Der zentrale untere Lufteinlass wird von einem angedeuteten Unterfahrschutz eingegrenzt. Die Frontscheibe setzt wie beim Staria weit vorne an und geht quasi in einer Linie aus der Motorhaube in den Dachbogen über. Markant am Heck ist die Lichtarchitektur, die aus schmalen senkrechten LED-Leuchten und einem horizontalen LED-Streifen ein deutliches H formt.

Nur eine Antriebsoption

Auf der Antriebsseite gibt es nur eine Option. Der 1,5-Liter-Saugbenziner leistet 115 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 147 Nm zur Verfügung. Angetrieben werden die Vorderräder. Gangwechsel obliegen wahlweise einem manuellen Sechsgang-Getriebe oder einem CVT.

Das Cockpit des Stargazer setzt sich aus einem 4,2 Zoll großen Digital-Display vor dem Fahrer und einem acht Zoll großen Infotainment-Touchscreen oben auf der Mittelkonsole zusammen. Der Schalthebel residiert auf einer halbhohen Mittelkonsole, die auch ein induktives Ladefach sowie zahlreiche Anschlussoptionen für externe Geräte bietet. Zur Sicherheitsausstattung, die Hyundai unter dem Label Smart Sense zusammenfasst, zählen unter anderem ein Notbremssystem, ein Spurhalte-Assistent, Tot-Winkel-Warner und Querverkehrserkennung hinten.

In Indonesien startet der Hyundai Stargazer zu Preisen ab umgerechnet rund 16.100 Euro. In der Topausstattung kommt er auf knapp 20.500 Euro. Der Marktstart in Indien wird zeitnah erwartet. Den Sprung nach Europa dürfte der Stargazer aber nicht schaffen.