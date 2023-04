Isuzu gönnt dem D-Max für das neue Modelljahr ein kleines Facelift. An der Technik des Pick-ups ändert sich aber nichts.

Isuzu hat in England das neue Modelljahr des D-Max Pick-up offiziell vorgestellt. Das Facelift ist auch in Deutschland ab sofort verfügbar. Die Änderungen für das 2023er Modell sind aber überwiegend kosmetischer Natur.

Aufgefrischte Front

Optisch angepasst wird der Kühlergrill, der nun statt des bisherigen Gitter-Looks Querstreben trägt. Außerdem wird das zuvor abgesetzte Designelement in der Schürze nun flächig integriert. An der restlichen Frontgestaltung ändert sich nichts. Hinzu kommen neue Felgendesigns für die Aluräder, die Stahlräder der Basismodelle bleiben optisch unverändert.

Die gehobenen Ausstattungen erhalten im Innenraum neue Stoffbezüge für die Sitze mit einem laut Isuzu hochwertigeren Webstoff. Bereits 2022 wurde die zusätzliche Option eingeführt, das Basismodell mit einer Hinterachsdifferenzialsperre auszurüsten. Dies bleibt auch beim neuen Modell eine Option.

Kleine Änderungen gibt es außerdem bei der angebotenen Farbpalette. Das neue Dolomite White ersetzt Pearl White und Biarritz Blue ersetzt Sapphire Blue. An den Preisen ändert sich vorläufig nichts, aktuell bietet Isuzu Deutschland den D-Max ab 32.850 Euro an (Single Cab mit Hinterradantrieb). Der Anderthalb-Kabiner mit Allradantrieb steht ab 37.700 Euro in der Liste, beim Doppelkabiner geht es ab 38.750 Euro los.