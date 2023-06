Mit dem neuen Grundriss Davis 600 erweitert Karmann Mobil das Campingbus-Segment um einen weiteren Grundriss. Seine Besonderheit sind die beiden Einzelbetten im Heck, die es bisher in der Davis-Familie nur mit längeren Basisfahrzeugen gab. Jetzt also auch auf dem kurzen Fiat Ducato. Kosten soll der Campervan 58.600 Euro.

Campingbus mit Einzelbetten unter sechs Meter

Auf einer Länge von 5,99 Meter bringt Karmann im neuen Davis 600 zwei Einzelbetten mit einer Länge von 2,03 m ( Beifahrerseite) und 1,75 m (Fahrerseite) unter. Beide Betten lassen sich nach oben klappen, um besser an den Stauraum darunter zu kommen. Eine Verbindung zur Liegewiese ist ebenfalls möglich. Oberhalb des Betts befindet sich außerdem ein Schrank, in den sogar Hemden passen sollen. Weiterer Stauraum für Bekleidung befindet sich unter dem Bett auf der Beifahrerseite.

Vor dem Bett schließt sich die Nasszelle mit Kassettentoilette und wegklappbarem Waschbecken. Eine Dusche ist ebenfalls vorgesehen.

Klassischer Grundriss des Davis 600

Beim Grundriss folgt der Aufteilung der anderen Davis-Familienmitglieder. Direkt am Eingang befindet sich die Halbdinette mit erweiterbarem Tisch und drehbaren Pilotensitzen. Auf der Beifahrerseite liegt die Küchenzeile mit Zweiflammen-Kocher, Spüle und einem Dometic-Kühlschrank an der Stirnseite. In den Schubkästen gibt es Stauraum für Kochgeschirr und Lebensmittel. Das Interieur folgt dem im Modelljahr 2022 vorgestellten Konzept mit Textil-Beschichtung (mehr dazu unten).

Optional gibt es für den Karmann Davis 600 ein Aufstelldach, dann können nicht nur vier Personen um den Esstisch sitzen, sondern auch im Campingbus schlafen. Noch mehr zum Davis? Den Karmann Mobile Davis mit Motorrad-Garage haben wir hier vorgestellt. Einen Vorgänger aus der Davis-Modellreihe hatten wir hier im Test.

Karmann Davis 600 (2024)

Preis: 58.600 Euro

58.600 Euro Länge: 5,99 m

5,99 m Sitz-/Schlafplätze: 4/2 (erweiterbar mit Aufstelldach auf 4)

Karmann Davis Trendstyle: Design-Bus seit 2022

Erst 2022 peppte Kastenwagen-Spezialist Karmann Mobil seine Fiat-Busse optisch auf – mit den Ausstattungslinien Trendstyle und Lifestyle und einem modernen Look. Der beliebte Karmann Davis fährt seit 2022 zweigleisig, und zwar auf zweierlei Ausstattungslinien.

Neben dem Ausstattungspaket namens "Lifestyle" erweiterte 2022 der Davis Trendstyle die Produktpalette. Von außen erkennt man den Trendstyle an der Lackierung in der neuen Farbe Lanzarote Grey und an seinen schwarzen Alu-Felgen. Farblich dazu abgestimmt ist die schwarze Markise und die dunkel getönten Fenster. All das soll den sportlich-automotiven Charakter des Campingbusses unterstreichen.

Besonders stolz ist man bei Karmann auf das neu gestaltete Interieur der Trendstyle-Campingbusse. Die Möbelkorpora und Schubladenfronten sind mit einer abwischbaren Oberflächenbeschichtung in textiler Mikrofaser-Optik versehen. Auch die Haptik des strukturierten Kunststoffs soll einmalig sein. Die Stoffstruktur soll dem Interieur viel Stil und Gemütlichkeit verleihen. Sogar die Waschraumwände verwenden das Material.

Abgestimmt auf den stoffartigen Bezug ist die gesamte Stilwelt des Davis Trendstyle. Die Holz-Maserung der Küchenarbeitsflächen und des Tischs in der Sitzgruppe sollen genauso gut zu dem Look passen wie die Polster in Kaffee- und Cappuccino-Farben. Zur Ausstattung des Trendstyle-Busses gehört in Serie die Tischerweiterung in der Dinette und die Fliegengittertür. Auch eine Dieselheizung, elektrische Trittstufe, Außenbeleuchtung und die Multimedia-Vorbereitung sind wesentliche Merkmale davon.

Den Trendstyle-Bus gibt es in den bekannten Grundrissen 540, 590, 591 und 620. Die ersten drei haben jeweils ein Doppelbett im Heck. Der 620er verfügt an dieser Stelle über Längseinzelbetten. Ansonsten ist der Bus klassisch gehalten: Die Sitzgruppe ist vorne, in der Fahrzeugmitte stehen sich ein abtrennbares Bad und eine Küchenzeile gegenüber. Der Kühlschrank fasst je nach Modell zwischen 70 und 80 Liter.

Als Basis dient dem Trendstyle wie allen anderen Davis-Kastenwagen der Fiat Ducato, der serienmäßig mit 120 PS kommt. Annehmlichkeiten wie der Tempomat, die Fahrerhaus-Klimaanlage sowie der 90-Liter-Kraftstofftank sind bereits inklusive. Teil des Pakets sind schwarze Alufelgen, die Lackierung in Lanzarote-Grey und die Markise. Der Trendstyle-Davis kostete 2022 im Grundpreis zwischen 48.580 und 50.440 Euro in allen Grundrissen ca. 1.000 Euro weniger als die Lifestyle-Busse. Diese wiederum gibt es weiterhin in sieben verschiedenen Grundrissen.