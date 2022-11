Das von VW geplante Trinity-Werk im Wolfsburger Stadtteil Warmenau könnte doch nicht kommen. Der Vorstandsvorsitzende der VW AG Oliver Blume und der Vorstandschef der Marke Volkswagen Thomas Schäfer haben nach dem Weggang von Blume-Vorgänger Herbert Diess neue Modellpläne, die das Werk überflüssig machen könnten. Im Zentrum der Überlegungen stehen eine Modernisierung des MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) und eine Rettung des kräftigen Markennamens Golf in die Welt der E-Autos sowie eine Elektrifizierung des für VW überaus wichtigen Kompakt-SUV Tiguan.

Den aktuellen MEB möchte VW nicht erst durch die SSP (Scalable Systems Platform) 2025 ersetzen, sondern schon vorher deutlich modernisieren – schließlich möchte man bei VW nicht gegenüber der beispielsweise südkoreanischen Konkurrenz aus Hyundai und Kia zurückfallen. Die Koreaner haben mit dem Hyundai Ioniq 5, dem Genesis GV60 und dem Kia EV6 überzeugende Elektroautos auf den Markt gebracht. Außerdem gibt es da auch noch Tesla mit seinem vorbildlichen Lademanagement und den hohen Reichweiten. Angeblich möchten die VW-Verantwortlichen 1,5 Milliarden Euro investieren, um den MEB leichter zu machen, die dauerhafte Ladeleistung auf 175 bis 200 Kilowatt (aktuell zwischen 135 und 150 kW) anzuheben und die Reichweite der Autos erheblich zu steigern. Für die Reichweite arbeiten die VW-Ingenieure an einer Einheitszelle genannten Batterie, die in 80 Prozent der E-Autos des Konzerns zum Einsatz kommen soll. Außerdem ziehen die Manager den Einsatz der Einheitszelle vor – sie dient dann schon in modernen MEB-Fahrzeugen als Antriebs-Batterie und nicht erst im MEB-Nachfolger SSP.

Trinity wird SUV

Eine von VWs größten Baustellen ist die Software-Entwicklung. Da es mit ihr immer noch Probleme gibt, verzögert sich auch die Oberklassen-Limousine Trinity massiv – um mindestens 18 Monate von 2026 auf 2028. Zudem folgt VW dem Markt, der nach wie vor SUV bevorzugt – so könnte der Trinity eher ein SUV als eine Limousine werden, was wiederum Auswirkung auf ähnlich gelagerte Modell bei Audi und Porsche haben dürfte.

Die kürzlich von der EU beschlossene Emissionsnorm EU7 hat auch den VW-Entscheidern klargemacht, dass Autos mit Verbrennungsmotoren noch eher vor dem Aus stehen könnten als bisher angenommen. Bei Modellen wie dem VW Polo gilt es als unwahrscheinlich, dass es kostendeckend mit einem Verbrennungsmotor herstellbar ist. Im Stammwerk in Wolfsburg könnten also Bänder frei und somit der Neubau in Warmenau überflüssig werden. Die Umstellung der Produktion im Stammwerk gilt allerdings als hochkomplex – hier verhandeln Blume, der zu Diess‘ Zeiten wohl hinter dessen Neubauplänen stand, und Schäfer mit den entsprechenden Abteilungen in den Werken. Der Entfall des Verbrenner-Polos heißt nicht, dass dessen Name verschwindet – als Elektromodell dürfte auch er wieder auferstehen. Und mit dem elektrischen Up steht noch ein ganz Kleiner vor der Wiederbelebung. Den E-Up hatte VW trotz guter Nachfrage eingestellt. Jetzt könnte er wiederkommen, um VW-Kunden einen preisgünstigen Einstieg in die Elektromobilität zu bieten.

Neuer E-Golf mit Golf 7 als Vorbild

Der für 2026 avisierte elektrische Tiguan soll aus Wolfsburg kommen und eine Reichweite von zirka 700 Kilometer haben. Auch die Kritik am ID.3 nimmt VW ernst – schon 2023 steht eine umfangreiche Überarbeitung an. Der ID.2 bekommt ein vollkommen neues Design – und soll trotzdem 2025 auf den Markt kommen. Den Golf könnte es ebenfalls als Elektroauto geben. Die Qualität und das Alleskönnertum des legendären Kompaktwagens möchte VW in die Elektromobilität retten. Bezeichnenderweise gilt hierbei nicht der aktuelle Golf 8 als Vorbild, sondern dessen Vorgänger aus der Generation 7. Außerdem nimmt sich VW der massiven Kritik an den Bediensystemen an. So soll es wieder Lenkräder mit Bedientasten geben – als Erstes für den kommenden Passat und den Tiguan.

Gerüchteweise gefällt vielen VW-Verantwortlichen auch das 2019 erneuerte VW-Logo nicht. Es gilt als dröge, kontur- und schmucklos. Auch hier könnte es kurzfristig eine deutliche Änderung zurück zu mehr Prägnanz und Pracht geben.