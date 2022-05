Kiss-Frontmann Paul Stanley verkauft eine ganz besondere Corvette: Das Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet Baujahr 2022 ist das erste gebaute Cabrio der Modellreihe. Das Auto trägt also die VIN (vehicle identification number – Fahrzeug-Identifizierungsnummer) 001. Der Sänger wusste nach eigenen Angaben nichts davon, dass er die erste Cabrio-Variante der neuen Mittelmotor-Corvette bekam.

Stanley findet Auto zu gut für sich

Paul Stanley heißt in seiner Band auch The Starchild, da ein um sein rechtes Auge herum geschminkter schwarzer Stern zu seinem Bühnen-Outfit gehört. Der Sänger der vor 49 Jahren gegründeten Rock- und Metalband Kiss ist Autofan. In einem Twitter-Post zum Kauf seines Corvette Coupés im Jahr 2020 weist Stanley darauf hin, dass er auf Weltklasse-Autos steht und dass die neue Corvette sogar darüber liege. Von der Verantwortung gegenüber dem Corvette Cabrio mit der Fahrgestellnummer 001 fühlt sich Stanley aber anscheinend überfordert: "Ich möchte es jemandem zur Verfügung stellen, der vielleicht mehr daraus machen kann. Sei es, um es einer Sammlung hinzuzufügen oder um es zu fahren," hofft Stanley.

Kiss-Sänger schon lange Corvette-Fan

Das erste Auto, dass sich Stanley als Neuwagen leisten konnte, war eine Corvette von 1977. Geld hatte er seinerzeit schon in Hülle und Fülle: Das 1975 zum größten Teil in der Detroiter Cobo-Arena aufgenommene Livealbum "Alive!" hatten zu diesem Zeitpunkt bereits Millionen Fans gekauft.

Farbe aus Stanleys Corvette-Geschichte

Die jetzt zum Verkauf stehende Corvette Convertible ist mit der High-Wing-Option (großer Heckflügel), einem aggressiven Frontsplitter und ebenso aggressiven Seitenschwellern sowie Edge-Yellow-Bremssätteln ausgestattet. Der Lack heißt Red Mist Metallic – der Farbton soll dem einer Corvette ähneln, die Chevrolet 2014 auf der weltgrößten Tuning-Messe SEMA-Show in Las Vegas (SEMA: Specialty Equipment Market Association) präsentiert hat. An dem Design der Corvette hatte Stanley selbst mitgearbeitet.

Gitarre gehört zum Lieferumfang

Das Corvette Cabrio hat 800 Meilen (1.287 Kilometer) auf der Uhr. Zum Lieferumfang gehört auch eine Gitarre des Modells Ibanez PS120 Paul Stanley. Damit möchte der Sänger die Verbindung zwischen ihm und dem Auto unterstreichen und dem Käufer eine Freude machen: "Das ist wirklich das Schlüsselwort für jeden Sammler – Freude. Und für mich ging es in meinem Leben schon immer um die Freude, die ich anderen Menschen bereiten kann."

Versteigerung in Las Vegas

Das Auktionshaus Barrett-Jackson versteigert das Corvette Stingray Cabriolet von Paul Stanley im Rahmen seiner vom 30. Juni bis zum 2. Juli stattfindenden Las-Vegas-Auktion (Las Vegas Convention Center – West Hall). Es gibt kein Mindestgebot.