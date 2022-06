Jeep bringt einen SUV unterhalb des Renegade auf den Markt. Der SUV aus dem A-Segment läuft im polnischen Fiat/Chrysler-Werk in Tychy ab Ende 2022 vom Band.

Gleichzeitig mit dem Jeep rollen in dem für mehr 150 Millionen Euro umgerüsteten Werk noch zwei weitere SUV/Crossover von Alfa und Fiat vom Band. Der Alfa wird Brennero heißen – für den Fiat gibt es noch keinen Namen; er ist intern unter "Project 364" gelistet und könnte als Fiat 500XL an den Start gehen, da er sowohl den 500X als auch den 500L beerben wird.

Mini-Renegade mit PSA-Motoren

Doch zurück zum Baby Renegade: Der Jeep erhält nach der Fusion von FCA und PSA zum Stellantis-Konzern die Common Modular Platform ( CMP) von PSA. Auf ihr bauen unter anderem der Opel Mokka B sowie der Peugeot 2008 auf. Die Plattform erlaubt die Aufnahme von konventionellen Antrieben sowie reiner Elektro-Antriebsstränge.

Entsprechend erhält der kleine Renegade die Antriebe aus dem Konzernverbund, wie sie zum Beispiel im Peugeot 2008 verbaut sind. Das sind 1,2-Liter-Dreizylinder sowie 1,5-Liter-Turbodiesel mit vier Zylindern. Ein manuelles Sechsgang-Getriebe oder eine Achtgang-Automatik leiten die Motorkraft an die Räder weiter.

Elektrischer Jeep

Des Weiteren ist der elektrische Antrieb aus dem e-2008 mit 50 kWh-Akku und dem 136 PS starken Elektromotor an Bord. Vermutlich basiert der kleine elektrische Jeep bereits schon auf der überarbeiteten eCMP2. Sie wird im Stellantis-Konzern vorübergehend eingesetzt, bis 2026 die STLA Small-Plattform als letzte der vier neuen STLA-Fahrzeug-Plattformen zum Einsatz kommt.

Stellantis-Chef Carlos Tavares hat Anfang 2022 die Langfrist-Strategie seines Mehr-Marken-Konzerns unter dem Motto "Dare Forward 2030" vorgestellt und in diesem Rahmen auch zwei Bilder des kommenden Jeep präsentiert.

Optisch zeigt sich der kleine Elektro-Jeep mit den typischen Insignien der Marke. Er verfügt über einen geschlossenen Grill mit den angedeuteten sieben Streben. Die Scheinwerfer fallen schlitzförmig aus. Die Front zeigt einen angedeuteten Unterfahrschutz, an der Seite sind muskulöse Radkästem zu sehen. Der kleine Viertürer versteckt seine hinteren Türgriffe im Bereich der C-Säulen, die sich gegen den Fahrtwind stemmen. Auch beim Jeep nehmen die Heckleuchten das Design der Scheinwerfer auf. Die Heckscheibe ist mit einem Spoiler beschirmt.

Übrigens: Auch Citroën arbeitet an einem kleinen SUV namens C21. Der unter vier Meter lange Crossover geht jedoch nicht in Europa an den Start, sondern ist unter anderem für Indien vorgesehen.