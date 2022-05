Die Tage der Selbstzünder sind gezählt. Und das, obwohl sie so effizient, sauber und kraftvoll arbeiten wie nie zuvor. Etwa im Audi S6 Avant, dessen Dreiliter-Sechszylinderdiesel mit 344 PS und 700 Nm Drehmoment aufwartet, trotz seiner hohen Leistungsdaten aber durchaus sparsam sein kann.

Unser Testverbrauch

Bei sachtem Umgang mit dem Gaspedal und vorausschauender Fahrweise kommt der aktuelle Audi S6 Avant mit 5,7 l/100 km aus – so das Ergebnis unserer Tester auf der sparsam gefahrenen Eco-Runde. Im günstigsten Fall kommen S6-Fahrer also mit 11,86 Euro über die Distanz von 100 Kilometern. Im Testmittel genehmigte sich der Diesel 7,9 l/100 km, was etwas mehr als einen halben Liter über der WLTP-Angabe (7,3 l/100 km) liegt. Die Spritkosten belaufen sich also auf 16,43 Euro statt der zu erwartenden 15,18 Euro. Wird der S6 sportlich bewegt, wächst der Durchschnittsverbrauch auf 9,6 l/100 km. An der Zapfsäule wären in diesem Fall 19,97 Euro fällig. Die Kosten errechnen sich anhand des tagesaktuellen Kraftstoff-Preises auf unserem Partner-Portal mehr-tanken.de (03.05.2022 / Diesel: 2,08 Euro/Liter).

Monatliche Unterhaltskosten

Die jährliche Kfz-Steuer für den Audi S6 Avant TDI Quattro beträgt 528 Euro. Die Haftpflicht-Versicherung kostet laut Allianz Direct* im selben Zeitraum 455 Euro. Eine Teilkasko-Versicherung schlägt pro Jahr mit 269 Euro zu Buche, Vollkasko-Versicherte sind mit 1.406 Euro dabei. Wer pro Jahr 15.000 Kilometer unterwegs ist, muss monatliche Kosten in Höhe von 427 Euro einplanen. Bei 30.000 Kilometern steigt der Betrag auf 757 Euro. Hinzu kommt noch der Wertverlust.

So wird getestet

Der auto motor und sport-Testverbrauch setzt sich aus drei unterschiedlich gewichteten Verbrauchsfahrten zusammen. 70 Prozent macht der sogenannte "Pendler-Verbrauch" aus. Dabei handelt es sich um eine Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz, die im Schnitt 21 Kilometer misst. Mit 15 Prozent geht eine besonders sparsam gefahrene, ca. 275 Kilometer lange Eco-Runde in die Wertung ein. Die übrigen 15 Prozent entfallen auf die Sportfahrer-Runde. Die Länge gleicht in etwa der Eco-Runde, die Routenführung enthält aber einen größeren Autobahn-Anteil und damit im Schnitt höhere Geschwindigkeiten. Die Berechnungsgrundlage für die Kraftstoffkosten bildet immer die Preisangabe des Portals "mehr Tanken" vom Tag der Artikel-Erstellung.

Die monatlichen Unterhaltskosten enthalten Wartung, Verschleißteilkosten und Kfz-Steuern bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 und 30.000 Kilometern ohne Wertverlust. Grundlage der Berechnung sind der Testverbrauch, eine dreijährige Haltedauer, Schadenfreiheitsklasse SF12 für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei der Allianz Direct inklusive Vergünstigungen für Garagenparker und die Beschränkung auf bestimmte Fahrer (unfallfrei/jährlich 15.000 km, wohnhaft im Postleitzahlenbereich 70174, nicht unter 21, Partnerfahrer älter als 25 Jahre).