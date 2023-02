Lamborghini begeht 2023 sein 60-jähriges Jubiläum und arbeitet dazu auf zahlreichen Märkten mit renommierten Künstlern zusammen. Das jetzt in Tokio vorgestellte Time Chaser-Paket bildet den Auftakt zu einer internationalen Künstlerkooperation.

Teile-Sammlung aus Jubi-Modellen

Inspiriert zeigt sich das avantgardistische Kunstobjekt vom Jubiläumsmotto "The future began 1963". Es umfasst den Time Gazer und den Huracan-Unikat STO Time Chaser_111100. Ikeuchi kombiniert bei seinem plastischen Modell Teile von Industrieprodukten mit gewohnter Funktionalität – in diesem Fall Teile früherer Lamborghini-Jubiläumsmodelle – im Cyberpunkstil, um eine Vision von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus Perspektive der Entwicklung von Lamborghini zu verkörpern. Aha! Für den unbedarften Betrachter wirkt der Time Gazer wie eine überdimensionierte Playstation oder ein Fahrsimulator für Lamborghini-Fans.

Jedenfalls hat Ikeuchi für sein Objekt beispielsweise defekte Motherboards, Tastaturen, miteinander verschmolzene Kabelbäume, Lüfter, Felgen, Motorabdeckungen, Monitore, Kupplungsbauteile und Hauben sowie allerlei Abdeckungen verwendet.

Auch Huracan zitiert Jubi-Modelle

Das Kybernetik-Motiv des Time Gazer hat der Sportwagenbauer dann auch auf den Huracan STO Time Chaser_111100 übertragen. Die Zahlenkolonne in der Modellbezeichnung steht dabei für den Binärcode der Zahl 60, die wiederum das Jubiläum aufgreift. Wie am Time Gazer finden sich auch am Huracan-Unikat Teile früherer Jubiläumsmodelle. Neben der silbernen Lackierung, die auch schon an früheren Jubi-Modellen aufgetragen wurde, sind das Leihgaben des Lamborghini Countach 25th Anniversary, des Lamborghini Diablo SE30, des Lamborghini Murciélago 40th Anniversary und des Lamborghini Aventador LP-720-4 50th Anniversary.