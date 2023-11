Starthilfekabel bessere Wahl

Die Starthilfe per Überbrückungskabel ist die bessere Wahl. Aber auch hier gilt: Klemmt man die Leitung falsch an, können teure Schäden an der Elektrik die Folge sein. Erst das rote Kabel an die Batterie-Pluspole von Spender- und Empfängerauto anschließen, dann kommt das schwarze Kabel an den Minuspol des Spenderautos. Beim Pannenwagen gehört es an ein Metallteil am Motorblock. Denn würde man die Masseleitung am Minuspol des leeren Akkus anschließen, könnten sich beim An- oder Abklemmen durch Funkenbildung Knallgase entzünden, welche die Batterie zerstören. Dann den Motor des Geberfahrzeugs starten. Anschließend den Motor im Nehmerfahrzeug versuchen zu starten. Läuft das Nehmerfahrzeug, evtl. Licht und Heckscheibenheizung einschalten. Hat alles geklappt, die Kabel in umgekehrter Reihenfolge (zuerst schwarz, dann rot) wieder abklemmen. Achtung, achten Sie auf rotierende Teile bei laufendem Motor.