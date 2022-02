Das Modell gehört zu einer groß angelegten Modelloffensive der Japaner, die von dem elektrischen Nachfolger des LFA angeführt wird. Neben diesem Superstromer legt Lexus den RZ sowie einen Fullsize-SUV auf und als Elektro-Pendant zum IS eine viertürige Limousine.

Größe Ähnlichkeiten mit dem Lexus IS

Optisch gibt es zwischen der Studie Electrified Sedan Concept und dem IS durchaus Ähnlichkeiten. Die beiden Modelle teilen sich die gleiche Dachlinie sowie die y-förmigen Heckleuchten. Im neuen Elektro-Stil der Marke präsentiert sich die Front indes deutlich aggressiver mit tiefliegenden Scheinwerfereinheiten und einer zugepfeilten Front. Ungewöhnlich für ein Elektroauto sind hier die großen Öffnungen in der Frontschürze. Der Viertürer zeigt außerdem eine stark konturierte Haube mit weiteren Öffnungsschlitzen sowie eine flach anstehende Windschutzscheibe, die den Blick über die coupéhafte Dachlinie zum Heck leitet. Dort sind große Leuchteneinheiten positioniert, die weit in die Schürze nach unten ragen und ein integrierter Ducktail-Spoiler mitsamt Lexus-Schriftzug sowie ein Diffusor.

Die Seitenansicht dominieren eine hohe Gürtelinie, starke Sicken sowie ein dank der schwarzen Säulen vermeintlich durchgehendes Fensterband. Die Radhäuser vorn und hinten sind kräftig ausgestellt. Schmale Seitenspiegel thronen weit nach vorne gesetzt auf der Türbrüstung, die Türgriffe sind in die Karosserie eingepasst und fahren elektrisch aus.

Toyota-Plattform für Lexus-Limo

Mit welcher Technik die Limousinen-Studie angetrieben wird, ist nicht bekannt. Sicher schadet nicht ein Blick auf die E-TNGA-Plattform des Konzerns. Auf ihr baut bereits der E-SUV Subaru Solterra mit 71,4 kWh Batteriekapazität sowie einer Reichweite von 450 Kilometern aufwartet. Zur Leistung und zum Antriebslayout gibt es keinerlei Hinweise.

Lexus will bis 2030 das komplette Modellportfolio auf Elektroautos umstellen und strebt in den drei wichtigsten Märkten China, USA und Europa eine E-Verkaufsquote von 100 Prozent an. Global sollen der Absatz eine Million Elektroautos betragen.