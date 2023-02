Lexus hat den Mittelklasse-SUV NX zum neuen Modelljahr leicht überarbeitet. Äußerlich bleibt der NX dabei ganz der Alte, die Modifikationen beschränken sich auf das Interieur.

Saubere Luft und neue Farben

Für noch sauberere Luft im Innenraum sorgt eine neue Luftreinigungstechnologie, die Viren, Bakterien, Pollen und andere Allergene sowie schlechte Gerüche aus der einströmenden Luft beseitigen soll. Technologie-Partner Panasonic setzt dabei auf die Angabe von leicht säuerlichen Nano-Ionen an die Innenraumluft über die Klimaanlagenauslässe.

Wer die Ausstattungsvariante F Sport wählt, erhält zum neuen Modelljahr einen Innenraum in der Farbkombination Samtschwarz mit lotusweißen Akzenten und Ivaloweiß sowie Ascarirot. Diese Farben finden sich nun auch auf dem Handschuhfach, an der Seitenverkleidung der Konsole auf der Beifahrerseite und an den Türverkleidungen. Bei den Farbkombinationen Alpakabraun und Indigorot werden die Farben auf das Handschuhfach und die Seitenverkleidung der Konsole auf der Beifahrerseite erweitert.

Aufgewertete Ausstattung

Alle NX-Versionen profitieren von einer optimierten Anordnung der Elemente in der Mittelkonsole, der digitale Innenspiegel blendet nun automatisch ab und die verbesserte dritte Bremsleuchte sendet stärkere Signale an den nachfolgenden Verkehr. Das serienmäßige schlüssellose Zugangssystem wurde manipulationssichere ausgelegt, sprich der Diebstahlschutz verbessert.

Käufer des 450h+ in der Luxury Line bekommen ihren SUV serienmäßig mit einem Audiosystem von Mark Levinson ausgerüstet. Ebenfalls neu für die Luxury Line ist die Kombinationsmöglichkeit mit der Frontantrieb-Variante des NX 350h. Bei allen Hybrid- und Plug-in-Hybridmodellen ab der Executive Line analysiert die vorausschauende Verzögerungsunterstützung in Kombination mit dem Navigationssystem die Fahrgewohnheiten des Fahrers und die Verkehrsmeldungen in Echtzeit.

Das Antriebsportfolio bestehend aus dem Hybrid 350h und dem Plug-in-Hybrid 450h+ bleibt unangetastet. Preise für den neuen Modelljahrgang nennt Lexus noch nicht. Aktuell startet die Preisliste bei 50.800 Euro.