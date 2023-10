"Der hat seinen Führerschein doch im Lotto gewonnen!" Wie oft haben Sie diesen Spruch schon gehört oder gesagt? Zigfach? Hundertfach? Tausendfach? Wahrscheinlich so oft, dass Sie ihn kaum noch hören können, oder? Dann vergessen Sie den Satz doch am besten einfach und ersetzen ihn durch "Der hat sein Auto doch im Lotto gewonnen"! Denn genau das können Sie sagen, falls Sie einmal einem dieser Sondermodelle begegnen sollten. Denn die Sondermodelle namens Enthusiast und Emotional Touring auf Basis des RC F verlost Lexus nur unter sehr wenigen glücklichen Menschen. Jeweils 25, um genau zu sein.

Diese künstliche Verknappung ist dann aber auch schon die größte Besonderheit an den beiden V8-Sportcoupés. Und die Farbgebung: Der Lexus RC F Enthusiast kombiniert einen weißen Lack mit Schneeflocken-Effekt mit einem Frontsplitter, einem Dach, einer Motorhaube, einem Heckflügel und einem Diffusor aus Sichtcarbon sowie schwarzen Felgen. Auf Wunsch wird er in der Grundfarbe Titankarbidgrau ausgeliefert, die für den Emotional Touring obligatorisch ist. Dieser präsentiert sich optisch zurückhaltender: Seine Kohlefaser-Motorhaube ist in Wagenfarbe lackiert und an die Stelle des XL-Heckflügels tritt ein kleineres, ausfahrbares Pendant. Ein bei geöffneter Tür per Licht auf den Boden projiziertes F-Symbol weisen beide Editionsmodelle auf.

Carbon im Interieur und Motorraum

Im nicht sichtbaren Bereich gleichen sich die Änderungen. Rund um die Schalter für die elektrischen Fensterheber befindet sich eine Carbon-Verkleidung, die mit ihrem blauen Schimmer zur Akzentstickerei passt. Auch der Fünfliter-V8-Saugmotor trägt eine Abdeckung aus Kohlefaser-Verbundwerkstoff samt einer speziell gestalteten Plakette. Technisch ändert sich nichts bei ihm: Wie nach japanischer Spezifikation üblich, leistet er 481 PS und überträgt seine Kraft über eine Achtgang-Automatik auf die hinteren Räder. Da beide Sondermodelle stets über das in der Heimat erhältliche Performance-Package verfügen, gehört ein Sperrdifferenzial an der Hinterachse zur Serienausstattung.

Wer ein Exemplar des Lexus RC F Enthusiast oder Emotional Touring sein Eigen nennen möchte, kann sich noch bis zum 18. Oktober bei ausgewählten Lexus-Händlern bewerben. Allerdings nur in Japan, denn die Sondermodelle bleiben dem Heimatmarkt vorbehalten. Ab dem 20. Oktober werden die Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt. Diese müssen übrigens nicht nur Glück, sondern auch prall gefüllte Bankkonten haben. Ein Exemplar kostet jeweils 15 Millionen Yen. Das entspricht nach aktuellem Umrechnungskurs knapp 95.000 Euro.