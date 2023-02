Mercedes-Maybach stellt mit dem S 580 e sein erstes Plug-in-Hybridmodell vor. Der Marktstart ist in China.

Für 2023 hat Mercedes-Maybach sein erstes rein elektrisch angetriebenes Modell angekündigt, mit dem S 580 e kommt zunächst der erste Plug-in-Hybrid der Marke. Je nach Ausstattung soll die Superluxus-Limousine bis zu 100 Kilometer rein elektrisch fahren können. Mercedes-Maybach verspricht, dass es im Innenraum des Fahrzeugs im Elektromodus noch deutlich leiser sein soll als im ohnehin schon leisen Verbrenner-Betrieb.

100 Kilometer rein elektrisch

Das Maybach-Plug-in-Hybrid-Modell basiert auf dem Mercedes S 580 e – die Leistungsdaten ändern sich im Vergleich zum Basismodell nicht. So leistet der 3,0-Liter-Reihen-Sechszylinder-Benziner 367 PS (270 kW), der Elektromotor steuert 110 kW (150 PS) bei. Dabei kommt eine Systemleistung in Höhe von 510 PS (375 kW) heraus. Während der Verbrennungsmotor 500 Newtonmeter Drehmoment erzeugt, kommen vom Elektromotor 400 Newtonmeter – macht 750 Newtonmeter Systemdrehmoment. Damit beschleunigt die 2.650 Kilogramm (EG) schwere Limousine in 5,1 Sekunden von null auf 100 km/h. Rein elektrisch kann der Mercedes-Maybach S 580 e bis zu 140 km/h schnell sein, im kombinierten Betrieb mit dem Verbrenner ist die Höchstgeschwindigkeit bei 250 km/h abgeregelt.

Gleichstromlader kostet Aufpreis

Zum Serienumfang gehört ein Elf-Kilowatt-Wechselstrom-Onboard-Charger, ein 60-Kilowatt-Gleichstrom-Lader kostet Aufpreis. Damit wäre nach Herstellerangaben eine fast komplett entladene Batterie innerhalb von 30 Minuten wieder voll aufgeladen.

Zuerst auf den Markt kommt der Plug-in-Maybach nicht in Europa oder den USA, sondern im Laufe des ersten Halbjahres 2023 in China. Dann folgen ab Sommer Thailand und Europa. Den Basispreis hat Mercedes noch nicht bekannt gegeben. Für einen S 580 e mit langem Radstand verlangt Mercedes 136.612 Euro. Die Maybach-Variante soll nach Herstellerangaben "geringfügig teurer" sein.