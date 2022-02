Seit 2018 hat Mercedes den neuen Actros im Programm. Im Sommer stockten die Schwaben ihre Fernverkehrs-Baureihe um das neue Topmodell mit dem Namenszusatz L auf. Mit besonders viel Platz und viel Premium-Ausstattung macht er quasi auf S-Klasse unter den Lkw. Der Fokus bei der Entwicklung des Actos L lag auf den Aspekten Fahrerkomfort, Sicherheit, Konnektivität und Total Cost of Ownership.

Mehr Platz und mehr Komfort

Zu den Features des neuen Actros L zählt die 2,50 Meter breite Kabine, die in den Versionen Stream-Space, Big-Space und Giga-Space angeboten wird und ohne Mitteltunnel auskommt. Der nun ebene Kabinenboden schafft mehr Platz, eine verbesserte Dämmung macht den Actros L innen leiser. Mehr Übersicht und eine entspanntere Sitzposition bringt der um vier Zentimeter abgesenkte Fahrersitz. Die neuen optionalen LED-Scheinwerfer leuchten heller und sparen zugleich Energie.

Mehr Komfort für die Fahrerin und den Fahrer bringen auch Ausstattungsdetails wie die neuen Sitzbezüge, andere Türinnenverkleidung sowie die verbesserte Matratze und modifizierte Wandverkleidungen im Ruhebereich im hinteren Kabinenteil.

Sicherheitssysteme aufgewertet

Nachgelegt hat Daimler auch bei der Sicherheitsausstattung. Serienmäßig sind unter anderem ein Spurhalte-Assistent, ein Abstandshalte-Assistent, ein Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, einen Bremsassistent, der Auffahrunfälle vermeiden soll, sowie die Mirror-Cam an Bord. Optional gesellt sich noch ein weiterentwickelter Abbiege-Assistent hinzu, der den Actros bis zu einer Abbiegegeschwindigkeit von 20 km/h im Ernstfall automatisiert bis zum Stillstand abbremst, wenn die Person am Steuer nicht rechtzeitig reagiert.

Eine weitere Ausstattungsoption im Actros L ist der Active Drive Assist der zweiten Generation (ADA 2). Das System unterstützt aktiv bei der Längs- und Querführung des Lkw und kann automatisiert Abstand halten, beschleunigen sowie lenken, sofern die dazu notwendigen Systembedingungen wie etwa ein ausreichender Kurvenradius oder deutlich sichtbare Fahrbahnmarkierungen gegeben sind. Darüber hinaus kann das System einen Not-Stopp einleiten, wenn trotz optischer und akustischer Warnung das Lenkrad von der Fahrerin oder dem Fahrer nicht mehr geführt wird. Kommt der Lkw zum Stillstand, legt das System automatisch die neue elektronische Feststellbremse ein. Außerdem werden die Türen entriegelt, damit bei einem medizinischen Notfall die Rettungssanitäter oder andere Hilfeleistende direkt zum Fahrer gelangen können.

Neu im Multimedia-Cockpit des Actros L ist zudem die optionale Anzeige des Gesamtgewichts von Zugfahrzeug und Trailer sowie der Vorderachslast auch bei teilluftgefederten Sattelzugmaschinen. Das hilft dabei, stets das Gewicht im Blick zu behalten, um so eine Überladung zu vermeiden. Mit der optionalen Vernetzungsfunktion stehen Fahrern und Disponenten zudem zahlreiche Telematik-Lösungen zur Verfügung.

Sondermodell Actros L Driver Extent+

Noch einen Komfort-Schritt weiter geht das neue, auf insgesamt nur 150 Exemplare limitierte Sondermodell Actros L Driver Extent+. So ist beispielsweise eine Kaffeemaschine an Bord, die Pads verarbeitet und aufgrund ihrer kompakten Abmessungen in den Getränkehalter passt. 138 LED-Spots werten mit ihrem indirekten Licht das Innenraum-Ambiente auf, während die CabLock-Einbruchsicherung unabhängig von der Zentralverriegelung verhindert, dass von außen die Türen geöffnet werden können.

Während die Farbe des Fahrerhauses frei wählbar ist, setzen eine dunkel verchromte Vorbauklappe und mattgraue Beklebung unter den Seitenfenstern sowie an der Sonnenblende, an der Seitenverkleidung und der Front edle Akzente. Hinzu kommen eine schwarze Blende oberhalb des Mercedes-Sterns sowie Schriftzüge und Plaketten, die diese Actros-L-Varianten als Sondermodell ausweisen. Mercedes gibt der Driver Extent+-Variante zudem Technik-Features wie vier an der Sonnenblende installierte LED-Zusatzscheinwerfer, geschlossene Aluminium-Rahmenabdeckungen mit zwei zusätzlichen Trittplatten und einen beleuchteten Mercedes-Benz Schriftzug im Bereich des Fahrerhaus-Zustiegs mit. Die Abdeckungen und Kappen für Radbolzen und Co. lassen sich entweder in Schwarz oder in Edelstahl-Ausführung ordern.

Beim Antrieb setzen der Actros L und das Sondermodell Driver Extent+ weiter rein auf konventionelle Dieseltriebwerke. Der Mercedes Actros L lässt sich seit dem 1. Juli 2021 bestellen und ist seit November in Produktion. Die Daten für den Produktions- und Marktstart des Driver Extent+-Sondermodells sind noch nicht bekannt.