Kurz und knapp verpackt ist eine Statistik auch dann griffig und aussagekräftig, wenn hinter ihr ein riesiger Datenschatz steckt. Gerade in der schnelllebigen Gebrauchtwagenwelt ist das ein echter Vorteil. Genau das schafft das Auto-Barometer von mobile.de. Das bekannte Autohandelsportal veröffentlicht jeden Monat die wichtigsten Erkenntnisse aus den eigenen Inseraten und den damit verbundenen Käufen und Verkäufen.

Überblick: Teure Gebrauchtwagen, die lang stehen

Der erste Überblick zeigt, dass der durchschnittliche Gebrauchtwagen mit über 33.000 Euro im Schnitt zwar noch recht teuer ist, dafür aber mit 94 Tagen üblicherweise auch relativ lang beim Händler steht, ehe sich ein Käufer findet. Das spricht nach den heftigen Verknappungen durch Corona und Chipkrise dafür, dass die Auswahl wieder wächst.

Preisdurchschnitt: Noch immer hoch

Man könnte meinen, diese Entwicklungen würden allgemein für ein sinkendes Preisniveau sorgen – stimmt aber leider nicht. Marktwirtschaftlich betrachtet, findet die Preisentwicklung auf dem Automarkt praktisch immer im Raketenprinzip statt. Die Preise steigen schon durch kleinste Anregungen rapide an, sinken aber trotz beruhigter Verhältnisse erst spät und dann langsam. So liegt auch im September der Preis für das durchschnittliche mobile.de-Inserat noch rund 800 Euro über dem Vorjahresmonat.

Klassenvergleich: Größere Autos werden günstiger

Weil hier natürlich differenziert werden muss, gehen die Angaben der mobile.de-Experten hier ins Detail. Die begehrten, weil wirtschaftlichen Kleinwagen sind noch immer so teuer wie nie zuvor. Die bereits spürbar angezogenen Preise aus dem September 2022 überragen sie noch immer um zwei Prozent. Ähnlich extrem ist es sonst nur bei den Sportwagen, die als Luxusgut in letzter Zeit immer höher gehandelt werden. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die kleinen schwarzen Ausschläge in der Balkengrafik zeigen, dass die Durchschnittspreise im diesjährigen Monatsschnitt minimal sinken. Fahrzeuge aus der Mittelklasse und der gehobenen Mittelklasse sinken sogar im Preis, ebenso Oberklassemodelle und Transporter.

Kilometerstand: Gut eingefahren

Mit der Marktdynamik im Hinterkopf finden wir gen Ende des Barometers noch zwei wichtige Aussagen über den Fahrzeugbestand. Oben prangt der durchschnittliche Kilometerstand der mobile.de-Inserate in diesem Monat. Der liegt bei knapp 52.000 Kilometern. Finden Sie, dass diese Laufleistung zu den durchschnittlichen Preisen innerhalb der einzelnen Klassen passt? Stimmen Sie unten ab und teilen Sie Ihre Meinung!

Bestand: Das Angebot wächst

Zum Schluss zeigt uns das Barometer den aktuellen Bestand. Exakt 662.578 Autos wurden im September zum Verkauf inseriert. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist das ein stattliches Wachstum von rund 14,5 Prozent, und schließlich und endlich die beste Voraussetzung dafür, dass Angebot und Nachfrage die Verhältnisse auf dem Automarkt allmählich normalisieren werden.