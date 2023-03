Auch bei Morgan können Kunden im Rahmen eines Sonderwunschprogramms ganz individuell gestaltete Fahrzeuge in Auftrag geben. Das jüngste Modell aus der Bespoke-Abteilung der Briten ist der Morgan Plus 4 Spiaggina, der von einem prominenten Morgan-Sammler in Auftrag gegeben wurde.

Unikat auf alter Plattform

Die Gestaltung des Viersitzers, der noch auf dem alten Plus 4-Modell mit Stahlrohrchassis basiert, orientiert sich dabei an den legendären Riviera-Strandautos der 1950er und 1960er-Jahre. Die Karosserie des Plus 4 behält dabei ihre klassische Linie, präsentiert sich im Heckbereich aber offener und mit einem völlig neu gestalteten Innenraum. Für die offenen Flanken sorgt der Entfall der Türen. Über das Passagierabteil spannt sich ein aus Aluminium gefertigter Baldachin, der hinten auf einem hölzernen Überrollbügel thront, der zusätzlich die Kopfstützen für die Fondpassagiere trägt. Das Dach lässt sich über die ganze Länge in zwei Elementen nach oben aufklappen.

Die hoch aufragende Rücksitzlehne lässt sich komplett eben umlegen und schafft so zusammen mit der neu geformten Heckklappe eine riesige Teakholz-Fläche, die mit ihren Einlagen wie ein Schiffsdeck wirken. Komplett mit hellbraunem Leder ausgeschlagen präsentiert sich der Innenraum. Das geflochtene Leder auf den Sitzen und am Dachhimmel verweist auf die Korbsitze der früheren Spiaggina-Autos.

An welcher Strandpromenade der Morgan Plus 4 Spiaggina künftig flanieren wird, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass er ein absolutes Unikat bleibt.