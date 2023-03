Die Schnittmenge aus Auto- und Uhren-Fans ist seit jeher groß. Der größte Teilbereich dürfte allerdings auf jene entfallen, die der Gleichung ein Faible für Motorsport hinzufügen. Nicht umsonst sind Uhrenhersteller häufig als Sponsoren diverser Rennserien zu sehen oder bringen entsprechende Sondermodelle in den Handel. Sie alle eint meist ein Anschaffungspreis, der mehreren Monatsgehältern eines Otto-Normal-Verbrauchers entspricht. Keine Notwendigkeit, wie die Edifice-Kollektionen von Casio immer wieder beweisen – jetzt sind eine neue Serie und ein neues Sondermodell am Start.

Zu finden sind sie im Angebot unter den Bezeichnungen EQB-2000DB-1A, EQB-2000DC-1A und als Honda Racing Sondermodell unter EQB-2000HR-1A. Neu im Angebot ist zudem eine Nismo-Sonderedition mit carbonverstärktem Resin-Gehäuse. Layout und Funktionsumfang teilen sich alle Modelle, lediglich im Design gibt es Unterschiede.

Doch bleiben wir zunächst bei der Optik und ihrer Verknüpfung mit dem Motorsport. Da wären zum Beispiel die Armband-Aufnahmen am Gehäuse, die an die Radaufhängung von Formel-1-Autos erinnern sollen. Bei der 2000DC-1A gibt es außerdem Zeiger in verschiedenen Farben, die den farbigen Tasten auf Rennwagen-Lenkrädern nachempfunden sind.

Rundenzeiten speichern und auswerten

Mehr noch als die Optik zielt aber die Funktionalität auf Motorsport-Fans ab. So lässt sich die neue Edifice-Kollektion via App mit dem Smartphone koppeln. In dieser App ("Casiowatches") können dann gestoppte Runden angezeigt, gespeichert und ausgewertet werden. Neben den einzelnen Runden wird auch die jeweilige Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt. Der Speicher in der Uhr selbst reicht für bis zu 200 Runden – das dürfte einige Stammtischgespräche füllen.

Ein paar technische Daten noch zu den Uhren. Durch die Koppelung mit dem Smartphone kann das mobile Endgerät auch angepingt werden, sollte man sein Handy mal verlegt haben. Die Uhr lädt ihren Akku per Solarenergie und läuft bei völliger Dunkelheit und normalem Gebrauch bis zu fünf Monate lang, bevor sie wieder ans Tageslicht muss. Neben der Ortszeit zeigt die Uhr auch eine weitere Zeitzone, sowie das Datum auf dem Ziffernblatt an. Oben hat Casio eine 24h-Anzeige eingefügt, am unteren Rand liefert ein Funktionszeiger unterschiedliche Informationen, je nach Kontext. So zeigt er beispielsweise im Stoppuhr-Modus die Differenz zwischen der aktuellen und der vorherigen Runde an. Alternativ zeigt er den Wochentag am Heimatort. Die Preise für die neuen Edifice-Modelle liegen zwischen 399 und 619 Euro.