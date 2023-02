Jeremy Offer wird ab dem 1. Mai 2023 die Position als Global Head of Design übernehmen. Robin Page bleibt Volvo als Berater erhalten.

Der schwedische Autobauer Volvo Cars hat Jeremy Offer zum Global Head of Design ernannt. Offer wird an Chief Executive Jim Rowan berichten und Teil des Group Management Teams sein. Seinen neuen Posten tritt Offer zum 1. Mai 2023 an. Er folgt auf Robin Page, der bei Volvo Cars als Senior Advisor verbleiben wird.

Viel Designerfahrung

Offer, der vom Elektroauto-Startup Arrival kommt, blickt auf 35 Jahre Designerfahrung in verschiedenen Branchen zurück. Bevor er zu Arrival kam, war Offer Head of Industrial Design und Teil des Senior Management Teams bei der globalen Beratungsfirma EPAM, wo er half, Service und Industriedesign in ihre breitere Beratungspraxis zu bringen. Offer hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Designpreise erhalten.