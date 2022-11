Vom meistverkauften Auto Deutschlands zu einem Platz weit hinten in den Top 50, das alles in nur vier Wochen: Teslas Strohfeuer ist im Oktober schon wieder erkaltet, selbst der VW Caddy schaffte mehr Neuzulassungen als der Model Y" itemprop="name" />Tesla Model Y. In der Sparte Elektroautos reichte es immerhin noch für den vierten Platz, aber nicht mehr für das Schockbeben, das sich noch im vergangenen Monat durch die Kommentare in den sozialen Medien zog.

Nun, da sich im Oktober wieder alle beruhigt haben, zu einem etwas entspannteren Blick auf die Gesamtsituation der Elektroautos in Deutschland. Diese stellten im Oktober 17,1 Prozent der Pkw-Neuzulassungen, 35.781 der 208.642 Oktober-Zulassungen tanken Strom statt Sprit. Ebenso 17,1 Prozent beträgt dabei der Zuwachs gegenüber dem Oktober 2021. Solide Zuwächse also für die Stromer, und zwar in allen Segmenten.

Elektroauto Neuzulassungen Oktober 2022

Ein klarer Trend zu bestimmten Marken oder Preiskategorien ist dabei nicht unbedingt erkennbar, unter den Top 10 parken Luxus-SUV neben Kleinwagen und die zahlenmäßigen Abstände sind gering. So verpasst der Skoda Enyaq einen Platz unter den besten zehn Modellen um gerade einmal zwei Fahrzeugzulassungen.

Klar und deutlich ist hingegen der Trend zum SUV, der sich bei den Elektroautos ebenso durchgesetzt hat wie bei den konventionell angetriebenen Pkw. Zehn der 20 meistverkauften Elektroautos im Oktober sind SUV, auch wenn das aus Effizienz-Sicht nicht die ideale Bauform für ein BEV ist. Den Erstplatzierten im Oktober stört das nicht, der Fiat 500 E ist als kompakter City- und Pendlerflitzer stattdessen die Idealbesetzung des Themas.

Fiat 500 E meistverkaufter Stromer im Oktober

Wie konsequent der Fiat 500 E sein Ding durchzieht, zeigt der Check des bisherigen Jahresverlaufs. Seit Januar konnte Fiat stolze 19.219 Exemplare des Stromzwergs in Deutschland absetzen, das reicht aktuell für Platz 2 in der Jahreswertung.

Noch ein Blick auf die meistverkauften Marken: Bei den rein elektrisch angetriebenen Modellen (BEV) hat Tesla seit September VW überholt. Die US-Marke ist im bisherigen Jahresverlauf 2022 von Januar bis Oktober mit insgesamt 41.643 deutschen Neuzulassungen führend vor VW (37.755 Neuwagen) und Hyundai (23.235 Neuwagen).

Die Top 50 der meistverkauften Elektroautos in Deutschland zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie. Übrigens, wenn Sie auch selbst in Zukunft stromern möchten: In diesem Beitrag listen wir stets aktualisiert die neuesten Elektroauto-Leasing-Schnäppchen auf.