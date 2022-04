Im März gibt es nur in einem Segment einen neuen Spitzenreiter. Der dominiert die SUV und heißt Cupra Formentor. Das Tesla Model 3 bleibt König in der Mittelklasse.

Chipmangel, fehlende Kabelbäume und die Corona-Pandemie – die Einflüsse auf die Automobilproduktion sind immer noch vielfältig und schlagen sich hier und da entsprechend auf die Verfügbarkeit von Neuwagen und damit auch auf die Neuzulassungen durch. Aber nicht alle Verschiebungen lassen sich damit erklären.

Formentor kommt aus dem Nichts

Der anhaltende Erfolg des Tesla Model 3 in der Mittelklasse zeigt, dass sich Elektromobilität im Allgemeinen und der Elektroautobauer Tesla im Speziellen langsam aber sicher in der Masse durchsetzen. Erneut steht der Elektro-Amerikaner mit klarem Vorsprung ganz oben in der Hitliste. Ein starkes Comeback gibt der VW Passat auf Rang zwei. Dritter wird der BMW 3er. Von den einstigen Bestsellern Mercedes C-Klasse und Audi A4 ist im März auf dem Podium nichts zu sehen.

Ein echter Coup ist dem Cupra Formentor im Segment der SUV gelungen. Quasi aus dem Nichts springt der Spanier an die Spitze des Segments.Und zwar mit einer Deutlichkeit, die seinen Konzernbrüdern VW T-Roc und T-Cross nur die Chance auf die Ränge zwei und drei lässt.

Bewegung auf den Plätzen

In allen anderen Segmenten tut sich, zumindest an der Segmentspitze – nichts. Dafür gibt es auf den Plätzen reichlich Bewegung. Der Hyundai i10 schiebt sich bei den Minis auf rang drei und verscheucht so den Smart Fortwo vom Podest. Die Kompaktklasse sieht hinter dem Golf stark aufspielend den Audi A3 auf Rang zwei. Völlig ungewohnt auf dem Treppchen ist der Kia Ceed, der Koreaner holt sich den dritten Platz. In der Oberklasse zeigt sich der BMW 7er mal wieder unter den Spitzenplätzen. Er steht zwischen S-Klasse und Taycan auf Rang zwei.

Der BMW X3 klettert auf Rang drei bei den Geländewagen, der Audi TT auf selbigen bei den Sportwagen. Weiter auf dem dritten Platz, aber mit deutlich ansteigender Form zeigt sich der Dacia Jogger bei den Großraum-Vans. Da dürfte noch etwas zu erwarten sein.