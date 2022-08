Schwach anfangen und dann stark nachlassen – das ist auch weiterhin Motto für die Neuzulassungen in diesem Jahr. Im Juli waren es 205.911 Pkw, die erstmals mit einem Kennzeichen bestückt wurden, ein Rückgang um 12,9 Prozent im Vergleich zum Juli vor einem Jahr. Rot ist die dominante Farbe in der Hersteller-Tabelle, nur neun der insgesamt 36 in der Statistik aufgeführten Marken verzeichnen im bisherigen Jahresverkauf keine Stückzahlen-Rückgänge.

Fast alle verlieren

Beim Blick auf Gewinne (auch die gibt es durchaus) und Verluste stehen bei den Rückgängen die deutschen Marken einsam an der Spitze, angeführt von VW-Modellen. Unter allen Fahrzeugen mit mindestens vierstelligen Zulassungszahlen haben die Wolfsburger die stärksten Abschläge zu realisieren. Und das in erster Linie mit den Topsellern. Der Golf ist längst nicht mehr die Bank von früher. Obwohl im Juli meistverkauftes Auto in Deutschland – ein Rückgang um über 30 Prozent ist dennoch bitter für das Normmaß in der Kompaktklasse.

Allerdings ist VW da in guter Gesellschaft, denn auch bei Mercedes brechen die Zahlen vorrangig der unteren Baureihen drastisch ein. GLC minus 63 Prozent, A-Klasse minus 57 Prozent, CLA minus 55 Prozent. Setzt man hingegen die Zahlen der höher positionierten Modellfamilien bei Mercedes in Vergleich, wird deutlich, dass auch eine gewisse Politik dahintersteckt, die Fahrzeuge mit höherer Marge in Zeiten des Bauteilemangels zu bevorzugen. Denn E- und S-Klasse können im Vergleich zum Vorjahres-Juli beispielsweise stark zulegen und mit der V-Klasse haben die Stuttgarter im Juli 2022 einen echten Überflieger im Programm: Mehr als doppelt so viele Neuzulassungen im Jahresvergleich katapultieren den Luxus-Van in diesem Monat sogar in die Top 20.

Ein anderes Schlaglicht setzt dagegen Audi: Mit dem Q4 und dessen Steigerung um fast 400 Prozent (Bestwert übrigens im Juli) wird deutlich, wo es in Zukunft hauptsächlich hingeht: Elektro-SUV. Denn auch bei anderen Herstellern feiern die bestromten Hochsitze feste Zuwachsraten, selbst bei der sonst so gebeutelten Wolfsburger Marke kann der ID.4 das mit großem Abstand beste prozentuale Wachstum hinlegen.