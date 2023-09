Mit dem Nissan Frontier Hardbody Edition bringt der japanische Hersteller in den USA eine neue Variante des Midsize-Pick-ups auf den Markt. Damit wird aus einer Studie Realität: Auf der Chicago Auto Show im Februar 2022 hatte Nissan ein nahezu identisches Auto noch als Concept Car vorgestellt. Der Nissan Frontier Hardbody Edition ist eine Hommage an einen früheren Pick-up der Marke, den D21. Den kennen auch deutsche Autofans von früher; der Anderthalb-Kabiner führte außerdem die bis heute bei Nissan gebräuchliche Bezeichnung "King Cab" ein. Der D21 wurde in Europa in den 1990er-Jahren angeboten und ist der Vor-Vorgänger des letztmals 2021 bei uns verkauften Nissan Navara.

Nissan hatte den Frontier im Jahr 2021 komplett neu aufgelegt, nachdem der noch auf dem Navara basierende Vorgänger stolze 17 Jahre auf dem Markt war. Seitdem ist der speziell für den amerikanischen Markt konzipierte Pick-up mit wieder konkurrenzfähigen Leistungsdaten ein Herausforderer für den Toyota Tacoma, den meistverkauften Midsize-Pick-up der USA. Motorisiert ist der neue Nissan Frontier auch weiterhin ausschließlich mit einem 3,8-Liter-V6-Benziner. Ein Saugmotor mit Direkteinspritzung, der bereits 2020 im Vorgängermodell vorgestellt wurde. 310 PS und maximal 381 Newtonmeter produziert das Triebwerk, das mit einem Neungang-Automatikgetriebe verbandelt ist.

Die Hardbody Edition basiert auf dem Frontier Crew Cab SV 4x4 und verfügt über 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Dreispeichen-Design, die der Optik des Klassikers aus dem letzten Jahrhundert sehr nahe kommen. Ein Unterfahrschutz aus Aluminium, schwarze Kotflügel, ein schwarzer Seitenschutz, Schmutzfänger und ein auf der Ladefläche montierter Sportbügel tragen zum robusten Retro-Look bei. Wie der US-Frontier aus den 90er-Jahren trägt die Hardbody Edition schwarz lackierte Stoßfänger, Spiegel, Türgriffe und Kühlergrill. Ein großes "4x4"-Logo auf den Vordertüren und eine Heckklappengrafik mit einem ausgeschnittenen Nissan-Logo, welches das typische Nissan-Heckklappenemblem ersetzt, runden das Paket ab.

Unter 30.000 Dollar Startpreis

Nissan bringt den 2024er-Jahrgang des Frontier inklusive der Hardbody Edition ab Herbst zu den Händlern. Den Pick-up gibt es mit zwei verschiedenen Radständen und entsprechend zwei verschieden langen Ladeflächen sowie als Anderthalb- und als Doppelkabiner (King Cab und Crew Cab). Die Netto-Preise für den King Cab beginnen bei 29.770 Dollar für den King Cab 4x2 (umgerechnet rund 27.900 Euro). Der Crew Cab 4x2 startet bei 31.070 Dollar (rund 29.100 Euro). Allradantrieb kostet jeweils rund 3.000 Dollar/2.800 Euro Aufpreis.