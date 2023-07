Wer trotzdem mit dem Auto, dem Wohnwagen oder dem Wohnmobil unterwegs sein muss, der sollte die Sicherheitshinweise bei Sturm und Starkregen beachten.

Bleiben Sie informiert: Verfolgen Sie die Wettervorhersagen und Warnungen via Radio oder Smartphone-Apps, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit: Verringern Sie die Geschwindigkeit, um eine bessere Kontrolle über Ihr Fahrzeug zu haben und bei plötzlichen Böen rechtzeitig reagieren zu können. Abstand halten: Sturmböen können Ihr Fahrzeug von der Spur abbringen. Ein ausreichender Sicherheitsabstand gibt Ihnen mehr Zeit zum Reagieren. Vorsicht in Waldgebieten oder auf Strecken, die von Bäumen gesäumt sind: Starke Winde können Äste abbrechen oder ganze Bäume umstürzen lassen. Vorsicht auf Brücken: Brücken sind oft Windkanäle und Böen können auf Brücken stärker sein als auf normalen Straßenabschnitten. Passen Sie Ihr Tempo an! Vorsicht bei Tunnelausfahrten: Hier ist das Risiko groß, von einer Windböe erfasst zu werden. Halten Sie beide Hände am Lenkrad: So behalten Sie besser die Kontrolle über das Auto. Fahren Sie vorausschauend: Antizipieren Sie mögliche Gefahrensituationen und seien Sie vorsichtig, wenn Sie andere Fahrzeuge überholen oder abbiegen. Achten Sie auf Windsäcke an Brücken und exponierten Strecken: Die rot-weißen Windsäcke zeigen die Stärke des Sturms an. Parken Sie in geschützten Bereichen: Suchen Sie nach geschützten Parkplätzen, um Schäden durch umherfliegende Gegenstände zu vermeiden. Idealerweise parken Sie Ihr Auto in einer Garage oder in Bereichen, die vor starken Winden abgeschirmt sind.

Fahrzeuge mit Dachboxen oder anderen Dachlasten, Wohnmobile, Wohnwagen-Gespanne sowie Busse und Lkw sind aufgrund Ihrer größeren Windangriffsfläche besonders anfällig für Seitenwinde. Es besteht die Gefahr des Umkippens.

Bei Überflutungen von Straßen unbedingt anhalten – wenn Sie die Tiefe nicht einschätzen können. Fahren Sie nicht mit Schwung durch das Wasser, es besteht die Möglichkeit, dass Spritzwasser in den Ansaugtrakt gelangt. Besonders kritisch sind Strecken, an denen auch Schlamm und Geröll über die Fahrbahn fließen. In solchen Fällen kann der Untergrund so glatt sein, dass schon eine leichte Strömung ausreicht, um das Fahrzeug von der Straße zu spülen. Sind Sie dennoch in einen überfluteten Straßenabschnitt gefahren, versuchen Sie, den Bereich im Rückwärtsgang zu verlassen.