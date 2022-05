Die nächste Reise steht an, das Ziel ist schon geplant? Aber was muss alles mit? Wir erklären worauf Sie beim Packen achten sollten und haben Packlisten als Muster für Sie zum Download.

Wer ein Wohnmobil für den Urlaub packen will, sollte sich vorher einige Dinge überlegen. Vorab lohnt ein Blick auf die Zahlen: Wie viel Zuladung ist überhaupt erlaubt? Berechnet wird dies aus der Differenz des zulässigen Gesamtgewichts und des Leergewichts. Aber Achtung: Nachgerüstetes Zubehör wie Markise und Klimaanlage muss mitberechnet werden.

Am besten lässt man das Freizeitmobil vor dem Packen bei TÜV oder Dekra wiegen und zieht diesen Wert vom zulässigen Gesamtgewicht ab. Nicht vergessen: Das Gewicht der Mitreisenden zählt auch. Mehr über Zuladung können Sie hier nachlesen.

Vorüberlegungen

Natürlich spielen beim Packen Reiseziel und -länge eine Rolle, auch persönliche Vorlieben wollen berücksichtigt werden. Und reist man mit Kind(ern), wird ohnehin von allem mehr gebraucht. Eine erste Orientierungshilfe soll die Packliste unten bieten.

Doch nicht nur die Frage, was man mitnimmt, auch die Frage, wo man es unterbringt, stellt sich schnell. Prinzipiell gilt: Schweres sollte möglichst in einem bodennahen Stauraum und in der Nähe der Achsen verstaut werden. Sperrige Gegenstände, die nicht allzu schwer sind, können in Kleiderschränken oder auch der Dusche verstaut werden, sollten aber gut verzurrt sein. Unbedingt auf sicher verschlossene Türen achten.

Wer eine Heckgarage hat, kann dort Sportequipment, Fahrräder, Campingmobiliar und sonstige Hobby-Artikel gesichert unterbringen. Auch der mitreisende Hund (nicht vergessen: EU-Heimtierpass und Impfausweis) muss gut gesichert sein, wofür sich eine verzurrbare Hundebox anbietet. Für Kinder unter zwölf Jahren reicht bereits ein geeigneter Kindersitz, der mit einem Dreipunkt- oder Zweipunktgurt gesichert werden muss.

Die promobil-Packlisten

Was braucht man im Campingurlaub? Was muss wirklich mit, und was kann eventuell auch zu Hause gelassen werden? Spätestens kurz vor Abreise muss man sich diese Frage stellen. Beantworten kann sie allerdings nur jeder für sich selbst. Entscheidend sind natürlich neben dem Reiseziel und der Dauer auch die Anzahl der Mitreisenden. Fährt man nur zu zweit, ist der Bedarf an Lebensmitteln, Kleidung und sonstigem Equipment während des Urlaubs überschaubarer, als wenn man noch zwei Kinder im Schlepptau hat. Noch mehr Tipps zum Gewicht sparen gibt es hier.

Auch spielen persönliche Vorlieben eine Rolle. Deshalb kann die nachfolgende Übersicht – konzipiert für eine zweiwöchige Reise mit zwei Personen – auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Denn nicht jeder braucht alles, was auf der Liste unten steht. Aber ganz gewiss kann sie als Orientierungshilfe im Packstress vor dem Urlaub dienlich sein und Anregungen zur Zusammenstellung der ganz persönlichen Ausrüstung geben. Besonders wer einem Hobby im Urlaub nachgehen will, muss manchmal kreativ werden, um alles unterzubringen. Welche Hobbys unsere LeserInnen haben, und wie es den Campingurlaub beeinflusst können Sie hier lesen.

1. Küche (14,1 kg)

○ Abtrockentücher○ Besteck, Geschirr○ Bratpfannenwender○ Bürste und Schwamm○ Dosenöffner○ Eiswürfelform○ Feuerzeug○ Kaffeekocher○ Knoblauchpresse○ Kochlöffel, Korkenzieher○ Küchenrolle○ Müllbeutel○ Nudelsieb○ Salatschüssel○ scharfe Messer○ Spülschüssel, Spülmittel○ Thermobecher, Thermosflasche○ Töpfe/Pfanne○ Tupperdose○ 2 Schneidebretter ○ 2 Wein- oder Longdrinkgläser

2. Essen und Trinken (37,2 kg)

○ Bratfett○ Brot○ Butter○ Chips○ Eier○ Gemüsebrühe, Gewürze, Salz, Zucker○ Honig○ Joghurt○ Kaffeepulver○ Knoblauch, Zwiebeln○ Käse○ Müsli, Nutella○ Obst○ Öl und Essig ○ Pesto○ Schokolade○ Sixpack Dosenbier, Sixpack Sprudel, 2 Flaschen Rotwein, 3 Liter Milch, 3 Liter Saft○ Tomaten ○ 3 x 500 g Pasta, 4 x Dosentomaten

3. Kleidung und Schuhe (24 kg)

○ Badeschuhe○ Bikini/Badehose○ Halstuch○ Handtasche○ Kleidung für 2 Wochen○ Sonnenhut○ Wanderschuhe, 3 weitere Paar Schuhe pro Person○ 2 leichte Rucksäcke○ 5 Kleiderbügel

4. Campingausstattung (27,6 kg)

○ Akkuschrauber○ Arbeitshandschuhe○ Auffahrkeile○ Campinglampe○ 2 Campingstühle und Tisch, Hocker für Füße ○ Gießkanne/Schlauch ○ Kabeltrommel + Adapter○ Schnur ○ Warntafel für Heckträger○ Wäscheklammern und Leine ○ Zurrgurte

5. Bad (10,6 kg)

○ Allzweckreiniger, Reisewaschmittel, Sagrotan-Spray, Sanitär-Zusatz○ Erste-Hilfe-Set mit Pflaster, Verband, Wundsalbe, Mückenschutzmittel etc.○ Flip-Flops für Sanitäranlagen○ Fön○ Gesichts- und Handcreme○ Haarbürste, Kamm, Haargummis○ Handseife, Shampoo + Duschgel○ Klopapier, 2 Päckchen Papiertaschentücher ○ Nagelset, Parfüm + Make-up○ persönliche Medikamente○ Sonnencreme○ Ohrstöpsel○ Zahnbürste, Zahnpaste, Zahnseide○ 3 Handtücher pro Person

6. Spiel, Spaß und Gedrucktes (40,7 kg)

○ Brettspiel, Kartenspiel○ Fahrradpumpe und -flickzeug○ Handys, Ladekabel, Tablet○ Landkarte○ Notizblock und Kuli○ Schnorchel und Taucherbrille○ Tischtennisschläger, Bälle○ Wörterbuch, Zeitschriften, 2 Bücher pro Person○ 2 Fahrräder, 2 Helme2 ○ Reiseführer○ 5 CDs

7. Sonstiges (30,2 kg)

○ Bettbezug○ Brille, Sonnenbrille○ Gas-Grill, Stahlschwamm für Grill, Grillanzeige○ Kamera○ Kehrgarnitur, Lappen○ Navi○ Panzertape○ Picknickdecke○ Regenschirm, Sonnenschirm, Strandmatten○ Taschenlampe○ Taschenmesser○ 2 Decken und Kissen

Packliste zum Download