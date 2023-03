Wenn ein Hersteller so wenige Autos baut wie Pagani, gehen die jeweiligen Exemplare automatisch als Rarität durch. Meist reicht allein schon die Farbkombination, um sie als Einzelstücke kategorisieren zu können. Trotzdem unterhalten die Italiener eine Individualisierungs-Abteilung, deren Bezeichnung tief blicken lässt: Pagani Grandi Complicazioni. Hier werden also sehr komplizierte Kundenaufträge umgesetzt, die in einem noch besondereren Automobil münden – auch wenn die deutsche Sprache diese Steigerungsform eigentlich nicht zulässt.

Beispiel Huayra Roadster: Von seinem offenen Supersportler baut Pagani maximal 100 Einheiten, davon 40 in der etwas schärferen BC-Version. Das ist einem Kunden oder einer Kundin ganz offensichtlich noch nicht exklusiv genug, weshalb er oder sie sich vertrauensvoll an das Grandi-Complicazioni-Team gewandt und dort ein auf den persönlichen Geschmack zugeschnittenen Huayra Roadster in Auftrag gegeben hat. Der wartet nicht nur mit zahlreichen einzigartigen Details auf, sondern trägt sogar seine eigene Modellbezeichnung: Dinamica Evo.

Der einzige Huayra in Braun-Gold-Weiß-Schwarz

Pagani hat zwar Fotos des Sonder-Huayra auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken, aber sonst keinerlei Informationen dazu veröffentlicht. Also gehen wir anhand der Bilder auf Spurensuche. Darauf sticht die Farbgebung ins Auge: Die Karosserie trägt eine tiefbraune Lackierung und sowohl goldene als auch weiße Akzentstreifen. Diese trennen die schwarz lackierten oder mit Sichtcarbon belassenen Bereiche ab.

Wer genauer hinschaut, entdeckt jedoch Details, die den Huayra Dinamica Evo einzigartig machen. Die Form der Frontschürze beispielsweise, deren im Zentrum nach vorn gezogene Spoilerlippe weder der Standard-Roadster noch der BC, dafür aber das nur dreimal gefertigte Sondermodell Tricolore (siehe Fotoshow) aufweist. Oder die seitlich angebrachten Winglets: Statt nur deren zwei wie der offene BC präsentiert der Dinamica Evo drei davon, die zudem die italienischen Farben tragen. Die seitlichen Begrenzungsleuchten weisen darauf hin, dass das Auto in die USA geliefert wird, wo derartige Lichter zulassungsrelevant sind.

Insgesamt sechs Auspuff-Endrohre

Auch am Heck geht der Huayra Dinamica Evo eigene, teils überraschende Wege. Nicht unbedingt im oberen Bereich: Der Flügel scheint optisch dem des BC zu entsprechen. Die Vergitterung und den Diffusor spendiert dagegen der Standard-Roadster. Apropos Diffusor: In dessen Außenbereich ist rechts und links jeweils ein Abgas-Endrohr zu erkennen, was zusammen mit dem Pagani-typisch oben und mittig im Heck platzierten Endrohr-Quartett deren Gesamtzahl auf sechs schraubt.

Der Sechsliter-Biturbo-V12 des Pagani Huayra Dinamica Evo muss also viel Abgas ausatmen. Kein Wunder, denn er atmet auch viel Frischluft ein. Die zentral oberhalb der Überrollbügel positionierte Lufthutze erinnert ebenfalls an den Huayra Tricolore sowie den vom Huayra Coupé abgeleiteten Imola. Das lässt Rückschlüsse auf die offiziell nicht genannte Leistung des Dinamica Evo zu, denn in den anderen Schnorchel-Modellen bringt es der AMG-Motor jeweils auf um die 840 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 1.100 Newtonmeter. Zum Vergleich: Der normale Huayra Roadster kommt auf 764 PS und höchstens 1.000 Newtonmeter, während der BC mit 802 PS und bis zu 1.050 Newtonmeter auskommen muss.

Interieur mit bekanntem Farbschema

Innen kommt der Pagani Huayra Dinamica Evo selbstverständlich ebenfalls höchst individuell daher. Das Lenkrad zeigt im oberen Bereich die braun-weiß-goldene Farbgebung der Außenhaut und präsentiert sich unten ausschließlich braun – wie auch der Knauf des Getriebe-Wählhebels. Die Instrumente sind rot unterlegt, was zu den roten Akzentstickereien am Volant und im zentralen Armaturenbrettbereich sowie an den Sportsitzen passt. Auf deren Mittelbahnen fügen sich obendrein viele Punkte zur italienischen Flagge zusammen.