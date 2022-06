Für Porsche-Kunden, die ihren 911 GT3 auf der Rundstrecke einsetzen und an persönlichen Bestzeiten feilen, legt Porsche jetzt ein Performance-Kit für den 510 PS starken Sportwagen auf. Es wird über Porsche Tequipment vertrieben und wurde in Zusammenarbeit mit Manthey entwickelt. Was das Upgrade bringt, zeigte Porsche eindrucksvoll mit einer Referenzrunde. Mit Porsche-Werksfahrer Kévin Estre am Steuer umrundete der modifizierte GT-Sportler den 20,8 Kilometer langen Kurs in der Eifel in 6:55,737 Minuten – 4,19 Sekunden schneller als der serienmäßige 911 GT3 ein Jahr zuvor.

Erzielt wird diese Verbesserung ausschließlich über eine optimierte Aerodynamik sowie ein neu abgestimmtes Fahrwerk. Mehr Leistung für den Antriebsstrang gibt es nicht. Das Manthey-Performance-Kit bringt eine größere Buglippe sowie seitliche Flaps an die Front des GT3. Diese erhöhen zusammen mit den modifizierten Luftleitelementen am Unterboden den Abtrieb an der Vorderachse. Noch deutlicher fallen die Modifikationen im Heckbereich aus. Der Flügel des 911 GT3 mit Schwanenhalsaufhängung ist breiter und trägt nun eine Abrisskante (Gurney-Flap). Die Endplatten mit markantem Manthey-Logo wurden ebenso vergrößert wie der Anstellwinkel des Flügels. Die Finnen des Heckdiffusors wurden verlängert und bestehen nun aus CfK. Ebenfalls aus CfK gefertigte Radabdeckungen (Aerodiscs) an den Hinterrädern verbessern die aerodynamische Effizienz weiter.

Nachgeschärftes Fahrwerk

Speziell auf den Rundstreckeneinsatz abgestimmt ist das neue Vier-Wege-Gewindefahrwerk. Die Federbeine sind vierfach verstellbar, Zug- und Druckstufe lassen sich ohne Werkzeug justieren. Die moderat angepassten Federraten (plus zehn Prozent an der Vorderachse, minus sieben Prozent an der Hinterachse) tragen zu einem verbesserten Fahrverhalten im Grenzbereich bei, ohne Abstriche bei der Alltagstauglichkeit zu erfordern.

Optional ist für den Porsche 911 GT3 ein Leichtbau-Schmiederadsatz mit Felgen in 20 und 21 Zoll erhältlich. Diese reduzieren die ungefederten Massen in Summe um 7,3 Kilogramm. Sie sind in Brillantsilber, Darksilver, Neodyme und Schwarz (Seidenglanz) verfügbar. Serienmäßiger Bestandteil des Kits ist ein Bremsleitungssatz mit Stahlummantelungen. Optional sind für den Porsche GT3 mit Manthey-Performance-Kit spezielle Rennbremsbeläge im Angebot. Zur optischen Individualisierung tragen Türprojektoren und beleuchtete Einstiegsleisten mit Manthey-Logo bei. Eine Abschleppschlaufe ist ebenfalls Teil des Kits.

Das Manthey Performance-Kit von Porsche Tequipment kann ab sofort zu Preisen ab 37.911 Euro zuzüglich Steuer (macht dann rund 45.114 Euro) bestellt werden. Die Auslieferung beginnt im Herbst 2022. Die Werksgarantie des 911 GT3 bleibt auch mit verbautem Performance-Kit in vollem Umfang erhalten.