Bei Testfahrten im eisigen Norden hat unser Erlkönig-Fotograf den Peugeot 2008 in der Facelift-Version erwischt. Die Tarnung am Heck deutet auf Veränderungen in diesem Bereich hin.

Peugeot 2008 mit marginalen Design-Änderungen

Hier dürften in erster Linie die Heckleuchten überarbeitet werden – sie erhalten ein neues Layout. Während die Heckschürze unverändert erscheint, lugen aus ihr doppelte Auspuffendrohre heraus. An der Front machen lediglich die Halogen-Scheinwerfer statt der optionale Full-LED-Pendants auf sich aufmerksam. Da sich Peugeot noch nicht einmal die Mühe gemacht hat, das Interieur abzudecken, wird es hier wohl keine Änderungen geben.

Dafür ist unter der Haube einiges los. Dort hält der neue Mild-Hybrid-Antriebsstrang "MHEV 48V" Einzug, den die Stellantismarke im Rahmen ihrer Elektro-Strategie "E-Lion Day" präsentierte. Dieses System besteht einem Benziner mit 100 oder 136 PS sowie einem 21 kW starken E-Motor. Der ist in ein elektrifiziertes 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe integriert. Mit dieser Technik soll der 2008 im unteren Drehzahlbereich ein höheres Drehmoment erhalten. Der Verbrauch sinkt zudem um rund 15 Prozent.

e-2008 mit mehr Leistung

Der Peugeot e-2008 dürfte sich – bis auf die Auspuffendrohre – am Stil des neuen Verbrenners orientieren. Ähnlich wie der Peugeot e-208 erhält er 15 Extra-kW (gesamt 115 kW/ 156 PS). Der Peugeot 2008 dürfte sein Facelift ab der zweiten Jahreshälfte dann offiziell zeigen.