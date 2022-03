© BMWI



Von Oktober 2021 an muss der Energiekosten-Vergleich für Pkw an jeder Tankstelle mit mehr als sechs „Mehrproduktzapfsäulen“ sichtbar ausgehängt sein. Die Darstellung zeigt dabei einen Vergleich der verschiedenen Energieträger (Benzin, Diesel, Strom, Erdgas, Wasserstoff) in Euro pro 100 Kilometer für ausgewählte Fahrzeugsegmente. Sie wird pro Quartal aktualisiert.