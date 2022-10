© Xpeng



Seinen Besitzer einlassen soll der Xpeng P7 via Gesichtserkennung. Gruselig? Finden neben Datenschützern vermutlich auch zahlreiche europäische Kunden - im Gegensatz zu denen in China. Technisch ist all dieser "Schnickschnack" anspruchsvoll - vielleicht ein Grund, warum die asiatischen Hersteller in dieser Disziplin auf der Überholspur sind.