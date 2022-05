© Mercedes



Das Geniale an der A-Klasse wird in der Schnittzeichnung sichtbar: Mercedes verlegte den Motor ins Parterre, was Platz sparte, und setzte die Passagiere höher. Das schuf Übersicht und einen bequemen Einstieg. Außerdem blieb so trotz kompakter Außenmaße viel Innenraum übrig und die Sicherheit war der Marke würdig.