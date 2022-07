© Mercedes



Die E-Klasse wird in der Icon Collection durch einen E 220d 4Matic All Terrain vertreten. Zu dessen Ausstattung zählen neben einer Lackierung in Selenitsilber unter anderem ein AMG Night-Paket mit 20-Zoll-Leichtmetallrädern, eine Abgasanlage mit brünierten Endrohren, glänzend schwarze gehaltene Details an der gesamten Karosserie sowie eine Kombination aus Nappaleder und Applikationen aus schwarzer Esche im Innenraum.