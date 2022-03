© Volkswagen



Volkswagen rüstet in Sachen Software weiter auf. Ganz neu ist die so genannte "ID.Software 3.0", die ab dem zweiten zweiten Quartal 2022 per Over-the-Air-Update (OTA) für alle bereits ausgelieferten ID-Modelle zur Verfügung gestellt wird. Der Roll-out erfolgt in zwei Paketen, wobei die Installation des ersten Daten-Pakets laut Volkswagen rund 7,5 Stunden in Anspruch nehmen wird, das zweite Paket dauert dann nochmal gut 4,5 Stunden. Neu produzierte Fahrzeuge bekommen die ID.Software 3.0 ab sofort direkt ab Werk mit auf den Weg.