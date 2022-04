Start in die Osterferien: Wo mit Staus zu rechnen ist

© ModernNomads/Shutterstock.com



Am Wochenende beginnen in acht Bundesländern die Osterferien, der ADAC rechnet deshalb mit Staus auf vielen Autobahnen. Auch am Osterwochenende sind Staus zu erwarten. Nur am Ostersonntag, den 17. April, dürften die Autobahnen staufrei bleiben. Diese Strecken sind besonders betroffen.