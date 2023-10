Vor 70 Jahren haben zwei Kundenteams mit je einem Porsche 550 Coupé an der Carrera Panamericana teilgenommen. Und vor 60 Jahren hat Jack Heuer den Tag Heuer Carrera Chronograph vorgestellt. Die Armbanduhr mit Stoppfunktion speziell für Rennfahrer wurde als Hommage nach dem legendären mexikanischen Straßenrennen benannt. Dieses Doppel-Jubiläum feiern beide Unternehmen mit einem gemeinsamen Sonderwunsch-Projekt.

Startnummern und Sonder-Interieur

Entstanden sind dabei zwei 718 Cayman GT4 RS, die von den seinerzeit eingesetzten 550er-Coupés inspiriert wurden. Für die Umsetzung zeichnet die Sonderwunsch-Werkstatt bei Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen verantwortlich. Zahlreiche Design-Elemente unterstreichen den Brückenschlag zu den historischen Vorbildern. Auf den Türen und dem Dach tragen die in Le Mans Silber Metallic lackierten Cayman-Modelle die ebenfalls lackierten Startnummern 152 beziehungsweise 154. Sie sind in Negativ-Schrift ausgespart und von einem gelben Startnummern-Träger umrundet.

Zahlreiche weitere Exterieur-Bauteile tragen ebenfalls silbernen Lack: Unter anderem die Fensterdreiecke, die Blenden der diversen Lufteinlässe an Bug und Seiten sowie alle Sichtcarbon-Umfänge. Mittig auf der Fronthaube sowie auf den Sideblades des Heckflügels der Sonderwunsch-Modelle sitzt in etwas dunklerem Grau das TAG Heuer-Logo. Die Wortbildmarke ist auch durch die Heckscheibe auf dem Luftfilterkasten des Mittelmotors zu sehen und ziert ferner die Radnabenabdeckungen der Zentralverschluss-Felgen. Ein Pegasus-Motiv auf dem linken vorderen Kotflügel (Startnummer 152) beziehungsweise dem linken hinteren Radhaus (Startnummer 154) erinnert daran, dass der 1954 von Porsche bei der Carrera Panamericana eingesetzte 550 Spyder einer der ersten Rennwagen mit Sponsoren-Werbung war. Das geflügelte Pferd war früher Bestandteil des Logos von Mobiloil. Porsche Tequipment bringt jetzt für alle Porsche Kunden eine originale Version dieses Pegasus als Aufkleber zurück.

Im Innenraum, der mit dem Interieur-Paket Alu schwarz eloxiert aufgewertet wurde, bilden indischrote Ledersitze einen Kontrast zum Schwarz von Instrumententafel und Türverkleidungen. Auch die Speichen des Lenkrads sind in Schwarz ausgeführt. Als Hommage an Mexiko durchziehen das Cockpit Kontrastnähte in den mexikanischen Nationalfarben Grün, Weiß und Rot. Die Einstiegsleiste empfängt mit dem Schriftzug "GT4 RS Panamericana Special", der auf der Cupholder-Blende auf der Beifahrerseite erneut aufscheint. Highlights auf den Kopfstützen sind der gestickte Carrera Panamerica-Schriftzug sowie eine stilisierte Rennfahrer-Kappe. Letztere findet sich auch auf den Ventilkappen wieder. Auf der Armablage zwischen Fahrer und Beifahrer ist ein TAG Heuer-Logo eingeprägt.

Nur einer mit Uhren-Sepcial

Besonderheit des Fahrzeugs mit der Startnummer 154 ist das Uhrenmodul von TAG Heuer in der Mittelkonsole. Es wurde von TAG Heuer eigens für das Projekt entworfen und ist nicht käuflich zu erwerben. Die linke Uhr für die Zeitanzeige ist im typischen Heuer Carrera Design gehalten. Strich-Indizes für die Stunden heben sich vom schwarzen Zifferblatt ab, die Minuterie befindet sich außen auf der Lünette. Diese mechanische Dreizeiger-Uhr hat eine Gangreserve von acht Tagen. Neben ihr ist eine Stoppuhr befestigt. Deren Skala hilft dabei, den auf Rallyes oft vorgeschriebenen Geschwindigkeitsschnitt einzuhalten.

Der TAG Heuer Cayman mit der Startnummer 154 wurde auf der Rennsport Reunion 7 in Kalifornien vorgestellt. Die Startnummer 152 debütiert bei der diesjährigen Carrera Panamericana Mitte Oktober. Dieser nur in Details abweichende 718 Cayman GT4 RS soll im Frühjahr 2024 für einen guten Zweck in Mexiko versteigert werden.